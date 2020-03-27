Динга: «Решение играть в футбол в Беларуси принято на уровне президента»

Сербский защитник «Урала» , который выступает за минское «Динамо» на правах аренды, рассказал о матчах в Беларуси во время пандемии коронавируса:

Ситуация в Беларуси не такая плохая, как в других странах. Даже близко нельзя сравнить с тем, что происходит, например, в Италии, Испании или Германии. Есть меры предосторожности. По официальным данным, в стране около 90 человек заболели, причем 30 из них полностью вылечились. Эти цифры не вызывают тревогу. Это не так страшно, как, к примеру, в Сербии.

Решение играть в Беларуси принято на высших уровнях руководства страны, президентом, поэтому федерация приняла решение начать сезон. Мы профессионалы и делаем свою работу. Возможно, это странно, что мы играем со зрителями. Но раз есть такое решение, клубы были обязаны его принять.

Некоторое время назад были обсуждения, чтобы перенести старт чемпионата, но потом все согласились начать в срок. Недавно опять появились слухи, что чемпионат может быть прерван. Однако это пока что только спекуляции.

Меня не проверяли на коронавирус в «Динамо». Про других футболистов ничего не знаю. Но, по моей информации, в Высшей Лиге нет зараженных COVID-19 игроков.