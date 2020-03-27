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Р. Карлос: «Неймар давно был бы в „Реале“, если бы это зависело от меня»

сегодня, 09:11

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал, что хочет видеть форварда ПСЖ Неймара в мадридском клубе:

Неймар давно был бы уже в «Реале», если бы я мог на это повлиять. Но в жизни далеко не всегда происходит то, что ты хочешь. Такие футболисты, как Неймар, должны играть в лучших клубах. «Реал» — это ориентир для любого игрока. Переходи в «Реал», если хочешь выиграть Лигу чемпионов.

Сейчас Неймар счастлив в ПСЖ. Ему необходимо играть с радостью, как он это делал в последнее время. Все хотят посмотреть на такого игрока, как Неймар. 

Ранее стало известно, что «Барселона» намерена вернуть Неймара и готова предложить ПСЖ нападающего Антуана Гризманна.

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Все комментарии
war4ar
war4ar
сегодня в 11:09
Думаю после Барсы ему нет смысла идти в Реал , скорее всего в Барсу и вернётся , по статусу два клуба одинаковы.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 10:47
рыберта карлас такай шпак! если бы я мог повлиять неймар быть бы давно в условном сочи или еще каком-нибудь клуппе, тут ключевая фраза "если бы я мог повлиять" а такая говорить может интервья люпой
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:20
Для Реала лучше Мбапе!
beefs
beefs
сегодня в 10:08
Неймар большой артист...
shur
shur
сегодня в 09:57
...деньги-деньгами,а когда игрок,хороший игрок,просиживает в клубе,в которо
всё предельно ясно,это не дело!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 09:56
играть с радость )))
сокер перечитывайте что пишите иногда)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:48
Вряд ли
ДСА
ДСА
сегодня в 09:47
Достали уже с этим Неймаром
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 09:21
Продался он с патриархами этот Неймар, как и другие футболисты в ПСЖ.
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