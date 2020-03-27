Р. Карлос: «Неймар давно был бы в „Реале“, если бы это зависело от меня»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал, что хочет видеть форварда ПСЖ Неймара в мадридском клубе:
Неймар давно был бы уже в «Реале», если бы я мог на это повлиять. Но в жизни далеко не всегда происходит то, что ты хочешь. Такие футболисты, как Неймар, должны играть в лучших клубах. «Реал» — это ориентир для любого игрока. Переходи в «Реал», если хочешь выиграть Лигу чемпионов.
Сейчас Неймар счастлив в ПСЖ. Ему необходимо играть с радостью, как он это делал в последнее время. Все хотят посмотреть на такого игрока, как Неймар.
Ранее стало известно, что «Барселона» намерена вернуть Неймара и готова предложить ПСЖ нападающего Антуана Гризманна.
всё предельно ясно,это не дело!!!
всё предельно ясно,это не дело!!!
сокер перечитывайте что пишите иногда)))
сокер перечитывайте что пишите иногда)))