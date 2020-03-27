Р. Карлос: «Неймар давно был бы в „Реале“, если бы это зависело от меня»

Бывший защитник «Реала» рассказал, что хочет видеть форварда ПСЖ Неймара в мадридском клубе:

Неймар давно был бы уже в «Реале», если бы я мог на это повлиять. Но в жизни далеко не всегда происходит то, что ты хочешь. Такие футболисты, как Неймар, должны играть в лучших клубах. «Реал» — это ориентир для любого игрока. Переходи в «Реал», если хочешь выиграть Лигу чемпионов.