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Худяков: «Сейчас хороший момент для расширения РПЛ»

сегодня, 11:55

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о приостановке РПЛ из-за коронавируса:

Если через какое-то время еще будет риск для людей, то, наверное, лучше закончить чемпионат. Все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия. Но я уверен, что моя команда останется в РПЛ в любом случае — если продолжим, то тоже все будет хорошо. В целом, если мы сейчас закончим чемпионат, это хороший момент для расширения лиги. Все будет обсуждаться в апреле, сейчас пока никакой ясности нет.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что необходимо доиграть сезон.

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 20:30
Сейчас хорошее время чтобы болтать
shlomo
shlomo
сегодня в 13:57
Фигню несет....
VIPded
VIPded
сегодня в 12:19
Куда там сейчас ещё и расширять?...(((
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:19
Видно Худяков пьянствуеь, хочу сказать, что правильно делает но при этом лучше молчать.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:59
очень хороший
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