Худяков: «Сейчас хороший момент для расширения РПЛ»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о приостановке РПЛ из-за коронавируса:

Если через какое-то время еще будет риск для людей, то, наверное, лучше закончить чемпионат. Все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия. Но я уверен, что моя команда останется в РПЛ в любом случае — если продолжим, то тоже все будет хорошо. В целом, если мы сейчас закончим чемпионат, это хороший момент для расширения лиги. Все будет обсуждаться в апреле, сейчас пока никакой ясности нет.