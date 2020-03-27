Г. Иванов: «Необходимо завершить сезон РПЛ без определения чемпиона»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что выступает за завершение текущего сезона без объявления чемпиона:
Думаю, в начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ. Что касается повестки дня, то ее еще не было. Ну конечно, будет обсуждаться, что делать дальше. Уже футболистов держать я не могу. Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона. Вы посмотрите, в КХЛ и НХЛ поступили точно так же.
Понимаете, я сейчас не знаю, чем занять моих игроков. Если в Москве уже был такой карантин, то у нас он начинается только с завтрашнего дня. Ребятам нужно снимать квартиры, номера в отелях. У меня почти все иностранцы хотят домой, увидеться с семьями. Я не знаю, что делать.
Вариант с урезанием зарплат? Не знаю, как в других клубах, но у нас не такие высокие зарплаты. Если даже футболисты «Барселоны» отказались от этого… Понимаете, у нас зарплата в рублях, то есть иностранцы из еврозоны уже потеряли около 20% из-за курса. Так что я не знаю, как будет выглядеть, если мы урежем зарплаты.
А вместо него народных с десятого места, да? Ну ведь бредятина, какой прошлый сезон, ты о чем?
А вместо него народных с десятого места, да? Ну ведь бредятина, какой прошлый сезон, ты о чем?
И потом, если обнулить этот сезон, кто в еврокубках играть будет? Целый год ждать новых?
И потом, если обнулить этот сезон, кто в еврокубках играть будет? Целый год ждать новых?
При них чемпионили и кони, и кочегары и даже поросята на юбилей Симоняна.
Интересно, какие песни ты тогда пел. О силе и могуществе Москвы, да?
Дюков с Вилковым не ловят мячики за кипера (меньше всех пропущено), не забивают за напов (больше всех забито, и отнюдь не с пенальти все).
Зенит засуживают не меньше других. Не зря Сухина свой хлеб ест, теперь и гинер привёл старого прощелыгу работать с судьями.
Так что успокойся про кабинеты вещать...
При них чемпионили и кони, и кочегары и даже поросята на юбилей Симоняна.
Интересно, какие песни ты тогда пел. О силе и могуществе Москвы, да?
Дюков с Вилковым не ловят мячики за кипера (меньше всех пропущено), не забивают за напов (больше всех забито, и отнюдь не с пенальти все).
Зенит засуживают не меньше других. Не зря Сухина свой хлеб ест, теперь и гинер привёл старого прощелыгу работать с судьями.
Так что успокойся про кабинеты вещать...
Я тоже за доиграть, только не понятно, когда закончится карантин. Если например даже до конца мая, можно и летом загнать их на поля сражения, не сплавятся) Но опять же, не понятно что с Евро.
Да, ситуация одинаковая для всех, но такой подход, кто мешал набирать очки в сыгранных турах, не вариант совсем.
Я прекрасно тебя понимаю, Зенит почти Чемпион, а тут взять и аннулировать, обидно, досадно.
но кст.да, если уж не доиграть, можно оставить всё как есть, без вылета кого либо в ФНЛ, а с ФНЛ +2 команды. Ведь все равно собираются на 18 переходить, ускорить так сказать этот момент.
Я тоже за доиграть, только не понятно, когда закончится карантин. Если например даже до конца мая, можно и летом загнать их на поля сражения, не сплавятся) Но опять же, не понятно что с Евро.
Да, ситуация одинаковая для всех, но такой подход, кто мешал набирать очки в сыгранных турах, не вариант совсем.
Я прекрасно тебя понимаю, Зенит почти Чемпион, а тут взять и аннулировать, обидно, досадно.
но кст.да, если уж не доиграть, можно оставить всё как есть, без вылета кого либо в ФНЛ, а с ФНЛ +2 команды. Ведь все равно собираются на 18 переходить, ускорить так сказать этот момент.
Такая ситуация нагрянула внезапно, тот же Зенит или Терек не предупреждали заранее, что могут не доиграть. Я за доигровку, но если не получится, то аннулировать нельзя.
В конце концов, ситуация одинакова для всех. Кто мешал тем же аутсайдерам набирать очки в сыгранных турах, а не мечтать о возможных 24 очках?
Моё мнение: 1. По возможности доиграть. Как вариант, доиграть осенью, а с весны перейти на игру "весна-осень".
2 Прекратить сейчас, места распределить по нынешней таблице, никого не выгонять, новых не пускать. Как вариант - пустить двух новых и сыграть 18 командами.
Такая ситуация нагрянула внезапно, тот же Зенит или Терек не предупреждали заранее, что могут не доиграть. Я за доигровку, но если не получится, то аннулировать нельзя.
В конце концов, ситуация одинакова для всех. Кто мешал тем же аутсайдерам набирать очки в сыгранных турах, а не мечтать о возможных 24 очках?
Моё мнение: 1. По возможности доиграть. Как вариант, доиграть осенью, а с весны перейти на игру "весна-осень".
2 Прекратить сейчас, места распределить по нынешней таблице, никого не выгонять, новых не пускать. Как вариант - пустить двух новых и сыграть 18 командами.
А так не известно, что за команда будет на следующий сезон, так как ряд ведущих игроков должны были уехать в НХЛ, после этого сезона
А так не известно, что за команда будет на следующий сезон, так как ряд ведущих игроков должны были уехать в НХЛ, после этого сезона
а два варианта я изложил, из той ситуации которую имеем.
а два варианта я изложил, из той ситуации которую имеем.
Да все видели как в этой большей половине сезона
На вас работали карманные судьи и админресурс с Дюковым))))))/
Да все видели как в этой большей половине сезона
На вас работали карманные судьи и админресурс с Дюковым))))))/
Клубам придется летать в другие города на выездные матчи, а это дорога, аэропорты, гостиницы и тд.и тп. А если хоть один игрок заразится придется две команды сажать на карантин на две недели, ну и где тут будет доигровка сезона?
Клубам придется летать в другие города на выездные матчи, а это дорога, аэропорты, гостиницы и тд.и тп. А если хоть один игрок заразится придется две команды сажать на карантин на две недели, ну и где тут будет доигровка сезона?
А ведь там тоже пахали, платили зп. были определённые лидеры и зрители платили за билеты и.т.д
Да, безусловно, это сильнее обиднее тем, кто метит в Чемпионы. Но вопросы могут возникнуть у многих клубов, кто на вылет или нет, да и в распределении серы и бронзы.
Казалось бы всего 8 туров, а ведь это не так уж и мало по времени + кубок.
А ведь посмотреть в низ таблицы, там за 8 туров может черт ногу сломать, кто вылетит, а кто в стыки.
Тут только два варианта:
1. Если доиграть, то НИКТО не знает, когда все это закончится и как потом все эти матчи впихивать в новый сезон и.т.д эта такая каша получится.
2. аннулировать, как бы всем печально не было.
Третьего не дано, иначе вопросов и криков будет куда больше.
Если по мне, так погорячились, можно было всех закрыть на своих базах под жесткий контроль и до пинать мячик без зрителей. Ведь люди работают, жизнь не остановилась в закрытых квартирах.
а то так че им этот карантин, каждый третий его нарушает.
А ведь там тоже пахали, платили зп. были определённые лидеры и зрители платили за билеты и.т.д
Да, безусловно, это сильнее обиднее тем, кто метит в Чемпионы. Но вопросы могут возникнуть у многих клубов, кто на вылет или нет, да и в распределении серы и бронзы.
Казалось бы всего 8 туров, а ведь это не так уж и мало по времени + кубок.
А ведь посмотреть в низ таблицы, там за 8 туров может черт ногу сломать, кто вылетит, а кто в стыки.
Тут только два варианта:
1. Если доиграть, то НИКТО не знает, когда все это закончится и как потом все эти матчи впихивать в новый сезон и.т.д эта такая каша получится.
2. аннулировать, как бы всем печально не было.
Третьего не дано, иначе вопросов и криков будет куда больше.
Если по мне, так погорячились, можно было всех закрыть на своих базах под жесткий контроль и до пинать мячик без зрителей. Ведь люди работают, жизнь не остановилась в закрытых квартирах.
а то так че им этот карантин, каждый третий его нарушает.
завершили этот чемпионат без чемпиона и за начало нового сезона.
А там не глупые люди сидят.
Если не сыгран хоть один тур
То признавать чемпионат нельзя.
Это аксиома.
А тут ещё целых 8 туров осталось.
И 24 очка на кону.
Так с какого перепугу без 8-ми туров
Назначать кабинетного чемпиона?
завершили этот чемпионат без чемпиона и за начало нового сезона.
А там не глупые люди сидят.
Если не сыгран хоть один тур
То признавать чемпионат нельзя.
Это аксиома.
А тут ещё целых 8 туров осталось.
И 24 очка на кону.
Так с какого перепугу без 8-ми туров
Назначать кабинетного чемпиона?
И что? Разом всё прекратить, как будто и не было?
Зачем тогда футболисты пахали на поле, зрители нервные клетки изводили, клубы зарплату платили? Разом перечеркнуть 22 тура из-за недоигранных 8-ми считаю неуважением к труду футболистов и болению зрителей...
И что? Разом всё прекратить, как будто и не было?
Зачем тогда футболисты пахали на поле, зрители нервные клетки изводили, клубы зарплату платили? Разом перечеркнуть 22 тура из-за недоигранных 8-ми считаю неуважением к труду футболистов и болению зрителей...