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Г. Иванов: «Необходимо завершить сезон РПЛ без определения чемпиона»

сегодня, 11:38

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что выступает за завершение текущего сезона без объявления чемпиона:

Думаю, в начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ. Что касается повестки дня, то ее еще не было. Ну конечно, будет обсуждаться, что делать дальше. Уже футболистов держать я не могу. Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона. Вы посмотрите, в КХЛ и НХЛ поступили точно так же.

Понимаете, я сейчас не знаю, чем занять моих игроков. Если в Москве уже был такой карантин, то у нас он начинается только с завтрашнего дня. Ребятам нужно снимать квартиры, номера в отелях. У меня почти все иностранцы хотят домой, увидеться с семьями. Я не знаю, что делать.

Вариант с урезанием зарплат? Не знаю, как в других клубах, но у нас не такие высокие зарплаты. Если даже футболисты «Барселоны» отказались от этого… Понимаете, у нас зарплата в рублях, то есть иностранцы из еврозоны уже потеряли около 20% из-за курса. Так что я не знаю, как будет выглядеть, если мы урежем зарплаты.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил armeec_
сегодня в 18:38
Насчёт еврокубков все просто. Где то читал не помню но было предложение в ЕК отправлять клубы по состоянию после 22 туров, но без объявления чемпиона
oFANATo
oFANATo ответил armeec_
сегодня в 18:33
Что поделаешь, без доигранного чемпионата нет и чемпиона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил armeec_
сегодня в 16:21
Фигасе! Ловко ты Ростов от ЕК отцепил.
А вместо него народных с десятого места, да? Ну ведь бредятина, какой прошлый сезон, ты о чем?
oFANATo
oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:50, ред.
Вот поэтому сейчас и протащили Дюкова в РФС и организовали ещё два фарм клуба. Что бы больше не было пролетов зенита)))))
armeec_
armeec_ ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:50
"Весна-осень" и другие страны собираются рассмотреть как вариант выхода из ситуации. И потом, если обнулить этот сезон, кто в еврокубках играть будет? Целый год ждать новых?
Да Еврокубки можно и старый состав загнать. С ними тоже ничего не понятно, как сейчас всех тряхнёт, некоторые может еще по отказываются от участия
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил armeec_
сегодня в 14:43
Понятно дело, что разница большая. Я тоже за доиграть, только не понятно, когда закончится карантин. Если например даже до конца мая, можно и летом загнать их на поля сражения, не сплавятся) Но опять же, не понятно что с Евро. Да, ситуация одинаковая для всех, но такой подход, кто мешал набирать очки в сыгранных турах, не вариант совсем. Я прекрасно тебя понимаю, Зенит почти Чемпион, а тут взять и аннулировать, обидно, досадно. но кст.да, если уж не доиграть, можно оставить всё как есть, без вылета кого либо в ФНЛ, а с ФНЛ +2 команды. Ведь все равно собираются на 18 переходить, ускорить так сказать этот момент.
"Весна-осень" и другие страны собираются рассмотреть как вариант выхода из ситуации.
И потом, если обнулить этот сезон, кто в еврокубках играть будет? Целый год ждать новых?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил oFANATo
сегодня в 14:40
Больше половины сезона сыграно? Да все видели как в этой большей половине сезона На вас работали карманные судьи и админресурс с Дюковым))))))/
Оставь ты в покое Дюкова. Были Фурсенко, Мутко - все бывшие питерские. И?
При них чемпионили и кони, и кочегары и даже поросята на юбилей Симоняна.
Интересно, какие песни ты тогда пел. О силе и могуществе Москвы, да?
Дюков с Вилковым не ловят мячики за кипера (меньше всех пропущено), не забивают за напов (больше всех забито, и отнюдь не с пенальти все).
Зенит засуживают не меньше других. Не зря Сухина свой хлеб ест, теперь и гинер привёл старого прощелыгу работать с судьями.
Так что успокойся про кабинеты вещать...
armeec_
armeec_ ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:39
Привет, Петр! 22 тура ПРОТИВ 8, разница почти втрое. Такая ситуация нагрянула внезапно, тот же Зенит или Терек не предупреждали заранее, что могут не доиграть. Я за доигровку, но если не получится, то аннулировать нельзя. В конце концов, ситуация одинакова для всех. Кто мешал тем же аутсайдерам набирать очки в сыгранных турах, а не мечтать о возможных 24 очках? Моё мнение: 1. По возможности доиграть. Как вариант, доиграть осенью, а с весны перейти на игру "весна-осень". 2 Прекратить сейчас, места распределить по нынешней таблице, никого не выгонять, новых не пускать. Как вариант - пустить двух новых и сыграть 18 командами.
Понятно дело, что разница большая.
Я тоже за доиграть, только не понятно, когда закончится карантин. Если например даже до конца мая, можно и летом загнать их на поля сражения, не сплавятся) Но опять же, не понятно что с Евро.
Да, ситуация одинаковая для всех, но такой подход, кто мешал набирать очки в сыгранных турах, не вариант совсем.
Я прекрасно тебя понимаю, Зенит почти Чемпион, а тут взять и аннулировать, обидно, досадно.
но кст.да, если уж не доиграть, можно оставить всё как есть, без вылета кого либо в ФНЛ, а с ФНЛ +2 команды. Ведь все равно собираются на 18 переходить, ускорить так сказать этот момент.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил armeec_
сегодня в 14:23
Валер, ну ведь в его словах есть доля истины. Он ведь не просто так привел в пример КХЛ и НХЛ. Причем в НХЛ уже не в первых раз такая ситуация. А ведь там тоже пахали, платили зп. были определённые лидеры и зрители платили за билеты и.т.д Да, безусловно, это сильнее обиднее тем, кто метит в Чемпионы. Но вопросы могут возникнуть у многих клубов, кто на вылет или нет, да и в распределении серы и бронзы. Казалось бы всего 8 туров, а ведь это не так уж и мало по времени + кубок. А ведь посмотреть в низ таблицы, там за 8 туров может черт ногу сломать, кто вылетит, а кто в стыки. Тут только два варианта: 1. Если доиграть, то НИКТО не знает, когда все это закончится и как потом все эти матчи впихивать в новый сезон и.т.д эта такая каша получится. 2. аннулировать, как бы всем печально не было. Третьего не дано, иначе вопросов и криков будет куда больше. Если по мне, так погорячились, можно было всех закрыть на своих базах под жесткий контроль и до пинать мячик без зрителей. Ведь люди работают, жизнь не остановилась в закрытых квартирах. а то так че им этот карантин, каждый третий его нарушает.
Привет, Петр! 22 тура ПРОТИВ 8, разница почти втрое.
Такая ситуация нагрянула внезапно, тот же Зенит или Терек не предупреждали заранее, что могут не доиграть. Я за доигровку, но если не получится, то аннулировать нельзя.
В конце концов, ситуация одинакова для всех. Кто мешал тем же аутсайдерам набирать очки в сыгранных турах, а не мечтать о возможных 24 очках?
Моё мнение: 1. По возможности доиграть. Как вариант, доиграть осенью, а с весны перейти на игру "весна-осень".
2 Прекратить сейчас, места распределить по нынешней таблице, никого не выгонять, новых не пускать. Как вариант - пустить двух новых и сыграть 18 командами.
armeec_
armeec_ ответил Лакшери
сегодня в 14:22
И что дальше? Они всю жизнь работают. Давай все сезоны анулируем?
а причем тут все сезоны? в каждом сезоне такие ЧП были
Лакшери
Лакшери ответил oFANATo
сегодня в 14:19
И что дальше? Они всю жизнь работают. Давай все сезоны анулируем?
armeec_
armeec_ ответил oFANATo
сегодня в 14:19, ред.
Золотые слова - Вы посмотрите, в КХЛ и НХЛ поступили точно так же. завершили этот чемпионат без чемпиона и за начало нового сезона. А там не глупые люди сидят. Если не сыгран хоть один тур То признавать чемпионат нельзя. Это аксиома. А тут ещё целых 8 туров осталось. И 24 очка на кону. Так с какого перепугу без 8-ми туров Назначать кабинетного чемпиона?
Тут кст. очень досадно, ведь клюхари ЦСКА могли прекрасно защитить титул кубка Гагарина. но, увы(((
А так не известно, что за команда будет на следующий сезон, так как ряд ведущих игроков должны были уехать в НХЛ, после этого сезона
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 14:12
Согласен с Иваноым.Необходимо завершить сезон РПЛ без определения чемпиона
armeec_
armeec_ ответил oFANATo
сегодня в 14:10
Доигрывать без зрителей то же не вариант. Клубам придется летать в другие города на выездные матчи, а это дорога, аэропорты, гостиницы и тд.и тп. А если хоть один игрок заразится придется две команды сажать на карантин на две недели, ну и где тут будет доигровка сезона?
Это не вариант, а чисто моё имхо.которое могло бы быть, хоть и опасное.) Но сейчас то уже поздно, когда остановили все.
а два варианта я изложил, из той ситуации которую имеем.
oFANATo
oFANATo ответил Лакшери
сегодня в 14:06
Больше половины сезона сыграно?

Да все видели как в этой большей половине сезона

На вас работали карманные судьи и админресурс с Дюковым))))))/
oFANATo
oFANATo ответил armeec_
сегодня в 14:01
Доигрывать без зрителей то же не вариант.

Клубам придется летать в другие города на выездные матчи, а это дорога, аэропорты, гостиницы и тд.и тп. А если хоть один игрок заразится придется две команды сажать на карантин на две недели, ну и где тут будет доигровка сезона?
armeec_
armeec_ ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:55
Нет, мне интересно .Раз, и аннулировать. Три четверти сезона (3/4, КАРЛ!!!) как будто и не играли. Ливер набрал в своём чемпе больше 90% очков ,ПСЖ оторвался на 12 очков, Зенит на 9 (притом, что питерцы лучшие ПО ВСЕМ показателям таблицы). И что? Разом всё прекратить, как будто и не было? Зачем тогда футболисты пахали на поле, зрители нервные клетки изводили, клубы зарплату платили? Разом перечеркнуть 22 тура из-за недоигранных 8-ми считаю неуважением к труду футболистов и болению зрителей...
Валер, ну ведь в его словах есть доля истины. Он ведь не просто так привел в пример КХЛ и НХЛ. Причем в НХЛ уже не в первых раз такая ситуация.
А ведь там тоже пахали, платили зп. были определённые лидеры и зрители платили за билеты и.т.д
Да, безусловно, это сильнее обиднее тем, кто метит в Чемпионы. Но вопросы могут возникнуть у многих клубов, кто на вылет или нет, да и в распределении серы и бронзы.
Казалось бы всего 8 туров, а ведь это не так уж и мало по времени + кубок.
А ведь посмотреть в низ таблицы, там за 8 туров может черт ногу сломать, кто вылетит, а кто в стыки.
Тут только два варианта:
1. Если доиграть, то НИКТО не знает, когда все это закончится и как потом все эти матчи впихивать в новый сезон и.т.д эта такая каша получится.
2. аннулировать, как бы всем печально не было.
Третьего не дано, иначе вопросов и криков будет куда больше.

Если по мне, так погорячились, можно было всех закрыть на своих базах под жесткий контроль и до пинать мячик без зрителей. Ведь люди работают, жизнь не остановилась в закрытых квартирах.
а то так че им этот карантин, каждый третий его нарушает.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:50, ред.
Золотые слова - Вы посмотрите, в КХЛ и НХЛ поступили точно так же.

завершили этот чемпионат без чемпиона и за начало нового сезона.

А там не глупые люди сидят.

Если не сыгран хоть один тур

То признавать чемпионат нельзя.

Это аксиома.

А тут ещё целых 8 туров осталось.

И 24 очка на кону.

Так с какого перепугу без 8-ми туров

Назначать кабинетного чемпиона?
Лакшери
Лакшери
сегодня в 13:38
Игры были, результат в таблице, что ещё нужно? По какой причине не за считывать результаты? Больше половины сезона сыграно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:09
Нет, мне интересно .Раз, и аннулировать. Три четверти сезона (3/4, КАРЛ!!!) как будто и не играли. Ливер набрал в своём чемпе больше 90% очков ,ПСЖ оторвался на 12 очков, Зенит на 9 (притом, что питерцы лучшие ПО ВСЕМ показателям таблицы).
И что? Разом всё прекратить, как будто и не было?
Зачем тогда футболисты пахали на поле, зрители нервные клетки изводили, клубы зарплату платили? Разом перечеркнуть 22 тура из-за недоигранных 8-ми считаю неуважением к труду футболистов и болению зрителей...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:12
В пользу федуна говорит.
beefs
beefs
сегодня в 12:11
разумное предложение...
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 12:02
Скоро все узнаем .
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:54
Он на таблицу вообще смотрел?
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