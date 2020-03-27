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Кисляк: «Не верю в коронавирус»

сегодня, 10:42

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк прокомментировал ситуацию с коронавирусом, а также рассказал, как относится к тому, что матчи чемпионата Беларуси можно увидеть на «Матч ТВ»:

В данный момент я никаких положительных моментов не вижу. Они вот купили права, а сейчас тут коронавирус. Картинка получается не очень: зрителей мало, некоторые игры проводятся на искусственных полях с маленькими трибунами, качество футбола в начале сезоне не самое высокое. А в дальнейшем матчи «Динамо» из Бреста, «Шахтера», БАТЭ можно смело показывать, и от этого нашему чемпионату может быть плюс.

Я не знаю, это руководители федерации, руководители здравоохранения, наверное, видят так ситуацию в стране нашей. Я знаю, и по хоккею чемпионат в Беларуси проводится до сих пор. Думаю, они знают, какая ситуация в стране, все контролируют и поэтому дают играть. Если бы какой-то критический случай был или пришла бы вот эта эпидемия – однозначно чемпионат закрыли бы.

Я не то, что считаю это бредом, но не верю в коронавирус. Понимаю, что все равно надо как-то подстраховаться, обращать на все внимание и постараться меньше появляться в людных местах. Но вот сейчас у меня было два выходных в Минске, мы спокойно гуляли, ходили по магазинам и специально я смотрел: люди даже с детьми спокойно гуляют, ездят по торговым центрам. Тут это сильно не чувствуется, как, например, в Москве. Мне ребята говорят, что там только ни происходит, все раскупают.

Поскорее бы это все прошло, и люди жили бы без опаски.

Ранее агент Валерий Исаев заявил, что доверяет белорусской системе здравоохранения больше, чем российской. 

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:21
Государственная машина работает у Батьки шетко! Если шо россияне помогут. Они ведь западный форпост России! Только пусть не помогут!
VIPded
VIPded
сегодня в 11:11
Еще один трактором всё вылечить может?(((
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 10:52
Такое ощущение что Европа специально истребляет своё население!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 10:47
Китай вон молодцы, уже все открыли и всё работает у них!
А что происходит в Европе хрен пойми что!
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