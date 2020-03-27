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Мещеряков — о Кокорине в «Локо»: «У кого-то весеннее обострение»

сегодня, 10:56

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал последние слухи, связанные с «железнодорожниками»:

Хочу сразу прокомментировать и разговоры про Кокорина, и слухи итальянцев, которые пишут, что мы уже приняли решение отпустить Мариу. 

Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение: появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум, говорящий какую-то истину. Друзья, давайте внимательно относиться к собственному здоровью. 

Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его вчера не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о переходе Кокорина.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:15
Значит правда!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:14
Вот так всегда.. взял и отрезал кукурузу на самом интересном месте).
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