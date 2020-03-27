Мещеряков — о Кокорине в «Локо»: «У кого-то весеннее обострение»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал последние слухи, связанные с «железнодорожниками»:

Хочу сразу прокомментировать и разговоры про Кокорина, и слухи итальянцев, которые пишут, что мы уже приняли решение отпустить Мариу.

Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение: появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум, говорящий какую-то истину. Друзья, давайте внимательно относиться к собственному здоровью.

Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его вчера не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется.