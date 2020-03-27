Кисляк: «Милевский — скромный человек и великолепный футболист»

Полузащитник брестского «Динамо» рассказал, как праздновал чемпионство, а также поделился мнением о партнере по команде :

Прошли сезон очень уверенно и хорошо. Были игры, которые складывались тяжело, но за счет хорошей команды мы в концовках матчей вырывали победы. Я думаю, что это просто так не бывает. Атмосфера была в команде великолепная. На тренировку я всегда еду с удовольствием – благоприятный климат в команде. Ну и, конечно же, если бы не наши болельщики, этого бы не было. В Бресте у нас стадион вмещает 11 тысяч, и на каждую игру стадион забивался полностью. Это тоже дало очень многое нам.

Понятно, что весело отмечали чемпионство. Когда завоевали «золото», мы все с руководством отпраздновали чемпионство в местном заведении. При этом знали, что у нас через пять дней будет важный матч с минским «Динамо». Мы один день праздновали с руководством, потом собрались с ребятами еще на следующий день, повспоминали прошедший сезон, а дальше готовились к «Динамо». Уже после той игры была торжественная часть, и нас поздравили с чемпионством в Бресте.

Когда знаешь его ближе и практически каждый день с ним находишься, то ты однозначно понимаешь, что этот человек скромный. Милевский — обычный парень, ничего такого в нем нет, просто он на публике ведет свою жизнь как хочет. Он может многое показать из того, что другие футболисты скрывают. Он великолепный футболист – очень высокого уровня. Даже несмотря на свой возраст, он приносит большую пользу команде.

Я думаю, что годик-другой он точно сможет на этом уровне играть. Даже на тренировках смотришь: он в любом игровом упражнении выдавливает из себя максимум и старается, чтобы все вокруг точно также делали. Я сам по себе такой и понимаю, что даже на тренировках надо отрабатывать на все сто. Если он вот с таким же азартом будет действовать, то год-два точно продержится на своем уровне.