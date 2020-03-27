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Мещеряков: «„Локомотив“ в полной мере будет выполнять условия контрактов»

сегодня, 11:45

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о возможном завершении РПЛ из-за пандемии коронавируса:

Я не готов обсуждать возможность окончания чемпионата досрочно. Какое решение примут в апреле, так и будет. Финансовые потери? Пока рано о них говорить, все нужно будет считать.

Урезание зарплат футболистам не может быть решением одного клуба. Для начала ФИФА и УЕФА должны дать свои рекомендации на этот счет. Пока их нет, «Локомотив» будет в полной мере выполнять условия контрактов.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов предложил завершить сезон без определения чемпиона.

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