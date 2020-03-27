Мещеряков: «„Локомотив“ в полной мере будет выполнять условия контрактов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о возможном завершении РПЛ из-за пандемии коронавируса:
Я не готов обсуждать возможность окончания чемпионата досрочно. Какое решение примут в апреле, так и будет. Финансовые потери? Пока рано о них говорить, все нужно будет считать.
Урезание зарплат футболистам не может быть решением одного клуба. Для начала ФИФА и УЕФА должны дать свои рекомендации на этот счет. Пока их нет, «Локомотив» будет в полной мере выполнять условия контрактов.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов предложил завершить сезон без определения чемпиона.