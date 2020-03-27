Мещеряков: «„Локомотив“ в полной мере будет выполнять условия контрактов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о возможном завершении РПЛ из-за пандемии коронавируса:

Я не готов обсуждать возможность окончания чемпионата досрочно. Какое решение примут в апреле, так и будет. Финансовые потери? Пока рано о них говорить, все нужно будет считать.