«Луч» прекратил тренировки из-за коронавируса

«Луч» объявил о приостановке тренировок из-за пандемии коронавируса:
В соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Приморского края, от 26 марта "О внесении изменений в приказ министерства физической культуры и спорта Приморского края от 18 марта 2020 года № 185 «О предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края» ФК «Луч» прекращает тренировки основного и молодежного составов, а также групп центра подготовки юных футболистов.
Игрокам основной команды даны рекомендации по поддержанию физической формы в индивидуальном порядке.
О дате возобновления тренировочного процесса и занятий будет объявлено дополнительно.
ФК «Луч» прекращает тренировки https://t.co/6vOJlGvHjy#МыЛуч #ТыЧастьКоманды pic.twitter.com/IGd715pMEB— fcluch_official (@fcluch_official) March 27, 2020
А вот «Урал» до сих пор проводит тренировки на базе клуба.