«Луч» прекратил тренировки из-за коронавируса

«Луч» объявил о приостановке тренировок из-за пандемии коронавируса:

В соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Приморского края, от 26 марта "О внесении изменений в приказ министерства физической культуры и спорта Приморского края от 18 марта 2020 года № 185 «О предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края» ФК «Луч» прекращает тренировки основного и молодежного составов, а также групп центра подготовки юных футболистов.

Игрокам основной команды даны рекомендации по поддержанию физической формы в индивидуальном порядке.

О дате возобновления тренировочного процесса и занятий будет объявлено дополнительно.