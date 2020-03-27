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«Луч» прекратил тренировки из-за коронавируса

сегодня, 13:54

«Луч» объявил о приостановке тренировок из-за пандемии коронавируса:

В соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта Приморского края, от 26 марта "О внесении изменений в приказ министерства физической культуры и спорта Приморского края от 18 марта 2020 года № 185 «О предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края»  ФК «Луч» прекращает тренировки основного и молодежного составов, а также групп центра подготовки юных футболистов.

Игрокам основной команды даны рекомендации по поддержанию физической формы в индивидуальном порядке.

О дате возобновления тренировочного процесса и занятий будет объявлено дополнительно.

А вот «Урал» до сих пор проводит тренировки на базе клуба.

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