«Спартак» провёл тренировку на стадионе, несмотря на пандемию коронавируса

По информации источника, «Спартак» провёл тренировку на своём стадионе «Открытие Арена», несмотря на рост количества заражённых коронавирусом людей в Москве.
Сообщается, что игроки московского клуба вышли из самоизоляции и провели первое занятие после паузы. Запланированная на сегодня, 26 марта, тренировка началась примерно в 11:00 мск и продлилась три часа. Сам стадион при этом был закрыт для посещения частными лицами.
По последним данным число зараженных коронавирусом в России составляет — 844 человека. Смертельных случаев — 2.
Я каждый день в метро по Москве езжу на работу и обратно, людей там меньше стало, но в масках примерно 2-5%. Паники нет. Надо изолировать больных, а не здоровых.
Спартак принял правильное решение и меры предосторожности, надо тренироваться.
Я каждый день в метро по Москве езжу на работу и обратно, людей там меньше стало, но в масках примерно 2-5%. Паники нет. Надо изолировать больных, а не здоровых.
Спартак принял правильное решение и меры предосторожности, надо тренироваться.