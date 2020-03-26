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«Спартак» провёл тренировку на стадионе, несмотря на пандемию коронавируса

вчера, 16:43

По информации источника, «Спартак» провёл тренировку на своём стадионе «Открытие Арена», несмотря на рост количества заражённых коронавирусом людей в Москве.

Сообщается, что игроки московского клуба вышли из самоизоляции и провели первое занятие после паузы. Запланированная на сегодня, 26 марта, тренировка началась примерно в 11:00 мск и продлилась три часа. Сам стадион при этом был закрыт для посещения частными лицами.

По последним данным число зараженных коронавирусом в России составляет — 844 человека. Смертельных случаев — 2.

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Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
вчера в 23:09
Свиной грипп уже позади, так что можно играть. Впереди еврокубки и новые рекорды.
Великолепный
Великолепный
вчера в 21:26
Мозгов нет.
МапС
МапС
вчера в 20:18
Белорусы ваще клали на пандемию. Будем посмотреть, как там сложится. Удачи им.
Я каждый день в метро по Москве езжу на работу и обратно, людей там меньше стало, но в масках примерно 2-5%. Паники нет. Надо изолировать больных, а не здоровых.
Спартак принял правильное решение и меры предосторожности, надо тренироваться.
мангo
мангo
вчера в 18:11
у них свой вирус
Footbolista
Footbolista
вчера в 17:37
Пока бомжи чеканят туалетную бумагу...
Belgie2020
Belgie2020
вчера в 17:26
С ними просто бессмертный 10-ый батальон был
офигенный
офигенный
вчера в 17:25
Офигеть что творят
Против_всех
Против_всех
вчера в 17:21
Жизнь продолжается
VIPded
VIPded
вчера в 17:01
идиоты??? ну, дай Бог, чтобы обошлось...
stavr74
stavr74
вчера в 16:54
главное , что бы все здоровы были и без травм
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