«Спартак» провёл тренировку на стадионе, несмотря на пандемию коронавируса

1585230197

вчера, 16:43

По информации источника, «Спартак» провёл тренировку на своём стадионе «Открытие Арена», несмотря на рост количества заражённых коронавирусом людей в Москве.

Сообщается, что игроки московского клуба вышли из самоизоляции и провели первое занятие после паузы. Запланированная на сегодня, 26 марта, тренировка началась примерно в 11:00 мск и продлилась три часа. Сам стадион при этом был закрыт для посещения частными лицами.

По последним данным число зараженных коронавирусом в России составляет — 844 человека. Смертельных случаев — 2.