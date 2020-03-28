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Виллаш-Боаш предложил завершить сезон в декабре

сегодня, 07:55

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выразил мнение, что чемпионат Франции необходимо доиграть, даже если он завершится в декабре. Все матчи Лиги 1 были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Все клубы могут оказаться в катастрофическом финансовом положении. Это тяжёлый период для всех. Мы начинаем думать, что наиболее целесообразным вариантом является завершение текущего сезона в ноябре-декабре.

С 2021 года продолжим выступать в таком же календаре, чтобы подойти к ЧМ-2022 к концу сезона, а затем вернёмся к обычному графику. Для экономического здоровья клубов будет лучше завершить текущий чемпионат.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:14
да) и провести его в якутии))или на ямале)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:11
Есть резон в его словах...
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