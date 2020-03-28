Виллаш-Боаш предложил завершить сезон в декабре

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выразил мнение, что чемпионат Франции необходимо доиграть, даже если он завершится в декабре. Все матчи Лиги 1 были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Все клубы могут оказаться в катастрофическом финансовом положении. Это тяжёлый период для всех. Мы начинаем думать, что наиболее целесообразным вариантом является завершение текущего сезона в ноябре-декабре.
С 2021 года продолжим выступать в таком же календаре, чтобы подойти к ЧМ-2022 к концу сезона, а затем вернёмся к обычному графику. Для экономического здоровья клубов будет лучше завершить текущий чемпионат.