ГлавнаяНовости

Хохлов: «Хочу когда-нибудь снова вернуться в Сан-Себастьян»

сегодня, 15:05

Бывший футболист «Реала Сосьедад» Дмитрий Хохлов вспомнил свою игру за сан-себастьянский клуб с 2000 по 2003 год:

Я провел в Сан-Себастьяне свои лучшие годы. Это было лучшее время для моей семьи. После окончания контракта с «Реалом Сосьедад» обдумывал вариант остаться здесь. Жена хотела остаться в Сан-Себастьяне. Однако мне тогда было не 45 лет, а всего лишь 27, и я хотел играть. Конечно, хочу когда-нибудь сновать жить в этом городе. Почему бы и нет, когда я закончу с футболом. Это город моей жизни.

Напомним, что после увольнения из московского «Динамо» Хохлов находится без клуба.

Все новости
Кротов: «Смолов старается относиться ко всему философски»
Сегодня, 16:19 Комментарии4
Кротов — о карантине: «Смотрю сериалы и играю в Counter-Strike»
Сегодня, 16:08 Комментарии0
А. Кержаков: «У Месси невозможно отнять мяч»
Сегодня, 14:57 Комментарии8
Магнуссон — о голах: «Пытаемся что-то придумать, но не всегда получается»
Сегодня, 14:34 Комментарии7
Быстров — о Кокорине в «Локо»: «Конечно, сейчас будут такие новости»
Сегодня, 14:26 Комментарии7
Магнуссон — о карантине: «Каждый день похож на предыдущий»
Сегодня, 14:11 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:53, ред.
губа - не дура, кто там был может подтвердить, что там жить это просто наслаждение. Чего стоит один только пляж Ла Конча на Атлантическом побережье! Каждый год - кинофестиваль...Короче, сказка!
Да и Овьедо, где играл Онопко, не хуже будет Да там везде ништяк!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100