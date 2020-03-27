Хохлов: «Хочу когда-нибудь снова вернуться в Сан-Себастьян»

Бывший футболист «Реала Сосьедад» вспомнил свою игру за сан-себастьянский клуб с 2000 по 2003 год:

Я провел в Сан-Себастьяне свои лучшие годы. Это было лучшее время для моей семьи. После окончания контракта с «Реалом Сосьедад» обдумывал вариант остаться здесь. Жена хотела остаться в Сан-Себастьяне. Однако мне тогда было не 45 лет, а всего лишь 27, и я хотел играть. Конечно, хочу когда-нибудь сновать жить в этом городе. Почему бы и нет, когда я закончу с футболом. Это город моей жизни.