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А. Кержаков: «У Месси невозможно отнять мяч»

сегодня, 14:57

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси:

Я играл против него раза четыре. И не понимал вообще, зачем он отдает мяч. Ты просто его бери и заходи в ворота. Потому что у Месси невозможно отнять мяч.

А ведь тогда у «Барселоны» в нападении играли Это’О и Роналдиньо. Но даже на их фоне Месси выделялся.

На тот момент Роналдиньо считался главной звездой, а Месси только начинал. Перед отъездом из гостиницы на игру мы в «Севилье» провели теоретическое занятие. Смотрели, как соперник начинает атаки, как разыгрывает угловые и штрафные, как бросает ауты.

А перед этим «Барселона» играла дома с «Атлетиком» из Бильбао. Тот момент можно найти во многих роликах ютуба. Роналдиньо бросают аут, он принимает на грудь, подбрасывает через двух игроков, отыгрывает стенку, бежит, обводит защитника в штрафной на одном сантиметре, бьет с носка в перекладину.

На той теории у «Севильи» смеялись все. «Блин, зачем мы это смотрим? Как такого остановить?» Тренер такой: «Ладно, выключайте — поехали».

Ранее Кержаков призвал россиян серьезнее относиться к ситуации с пандемией коронавируса.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Авербуx
сегодня в 20:44
Саня зря не скажет.
А при чем тут Саня ? Вы без "Сани" об этом не знали ? Если знали, то причем здесь мнение Кержакова. Если нет, посмотрите подборку лучших моментов с участием аргентинца за "последние" 15 лет и тогда вам не надо будет ссылаться на мнение бывшего игрока "Зенита".
youtomee
youtomee
сегодня в 17:36
Сань, по сложности это примерно как попасть в ворота, сложно но можно)
Авербуx
Авербуx
сегодня в 17:30
Саня зря не скажет.
max74
max74
сегодня в 16:57
И деньги
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 16:24
Не знаю, но 4, только одних финалов со сборной его схавали, не говоря уже о плей-офф больших турниров.
ulktr sirsleds
ulktr sirsleds ответил LOpp
сегодня в 15:41
нож в руках повышает шансы отобрать у Месси мяч
какой нож. предложи Месси пачку чипсов и Месси мяч сам отдаст
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:37
Месси стал заигрываться, стал чаще терять мяч. Да и отыграться то по большому счету не с кем стало, вот прет напролом......и в результате теряет мяч.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:14
нож в руках повышает шансы отобрать у Месси мяч
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