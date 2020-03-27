А. Кержаков: «У Месси невозможно отнять мяч»

Бывший нападающий сборной России поделился мнением о форварде «Барселоны» :

Я играл против него раза четыре. И не понимал вообще, зачем он отдает мяч. Ты просто его бери и заходи в ворота. Потому что у Месси невозможно отнять мяч.

А ведь тогда у «Барселоны» в нападении играли Это’О и Роналдиньо. Но даже на их фоне Месси выделялся.

На тот момент Роналдиньо считался главной звездой, а Месси только начинал. Перед отъездом из гостиницы на игру мы в «Севилье» провели теоретическое занятие. Смотрели, как соперник начинает атаки, как разыгрывает угловые и штрафные, как бросает ауты.

А перед этим «Барселона» играла дома с «Атлетиком» из Бильбао. Тот момент можно найти во многих роликах ютуба. Роналдиньо бросают аут, он принимает на грудь, подбрасывает через двух игроков, отыгрывает стенку, бежит, обводит защитника в штрафной на одном сантиметре, бьет с носка в перекладину.

На той теории у «Севильи» смеялись все. «Блин, зачем мы это смотрим? Как такого остановить?» Тренер такой: «Ладно, выключайте — поехали».