Депутат Лебедев: «Игроки РПЛ должны пойти на снижение зарплаты»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что футболисты должны пойти на снижение зарплаты во время паузы в РПЛ , сделанной из-за пандемии коронавируса.

Снизить зарплату игрокам — абсолютно правильное решение, которое необходимо принять в нашей стране, но юридически это должно быть добровольное соглашение между игроками и администрацией клуба. В приказном порядке мы не можем этого сделать, потому что государство не влияет на политику в РФС и не может вмешиваться в его деятельность.