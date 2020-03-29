Депутат Лебедев: «Игроки РПЛ должны пойти на снижение зарплаты»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что футболисты должны пойти на снижение зарплаты во время паузы в РПЛ, сделанной из-за пандемии коронавируса.
Снизить зарплату игрокам — абсолютно правильное решение, которое необходимо принять в нашей стране, но юридически это должно быть добровольное соглашение между игроками и администрацией клуба. В приказном порядке мы не можем этого сделать, потому что государство не влияет на политику в РФС и не может вмешиваться в его деятельность.
По примеру европейских грандов, наши футболисты должны согласиться, потому что клубы сегодня, не имея доходов, вынуждены платить налоги, зарплату футболистам. А ведь ничего не происходит — матчей нет, доходов нет, стадионы закрыты, атрибутика не продаётся. Федун абсолютно прав, надо принять какое-то решение в РФС и порекомендовать клубам и футболистам обратить на эти рекомендации внимание. Решение может быть о снижении зарплаты в период каникул из-за пандемии от 30% до 50%. Игроки должны пойти на это.
Напомним, ранее сообщалось, что игроки «Ювентуса» согласились на уменьшение зарплаты на время пандемии коронавируса.
Они уже всё сказали распределив пенсии и свои доходы.....
Пенсии старикам - 8000 руб...
Зарплата депутата - 400 000 рублей...
...на фоне этого...всё ими сказанное - пыль.....
Они уже всё сказали распределив пенсии и свои доходы.....
Пенсии старикам - 8000 руб...
Зарплата депутата - 400 000 рублей...
...на фоне этого...всё ими сказанное - пыль.....