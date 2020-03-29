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Депутат Лебедев: «Игроки РПЛ должны пойти на снижение зарплаты»

сегодня, 14:35

Депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что футболисты должны пойти на снижение зарплаты во время паузы в РПЛ, сделанной из-за пандемии коронавируса.

Снизить зарплату игрокам — абсолютно правильное решение, которое необходимо принять в нашей стране, но юридически это должно быть добровольное соглашение между игроками и администрацией клуба. В приказном порядке мы не можем этого сделать, потому что государство не влияет на политику в РФС и не может вмешиваться в его деятельность.

По примеру европейских грандов, наши футболисты должны согласиться, потому что клубы сегодня, не имея доходов, вынуждены платить налоги, зарплату футболистам. А ведь ничего не происходит — матчей нет, доходов нет, стадионы закрыты, атрибутика не продаётся. Федун абсолютно прав, надо принять какое-то решение в РФС и порекомендовать клубам и футболистам обратить на эти рекомендации внимание. Решение может быть о снижении зарплаты в период каникул из-за пандемии от 30% до 50%. Игроки должны пойти на это.    

Напомним, ранее сообщалось, что игроки «Ювентуса» согласились на уменьшение зарплаты на время пандемии коронавируса.

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За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:49, ред.
"потому что государство не влияет на политику в РФС и не может вмешиваться в его деятельность." Ну так какого х.. ты пи.....ь?Заняться больше нечем? Депутатам зарплата карманы не поджимает? Все о России думаете?
мангo
мангo
сегодня в 15:42
забыл слоган добавить -" Начни с себя!"
ДСА
ДСА
сегодня в 15:42
Нужно начать с депутатов
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:34, ред.
Наверно депутаты - последние,кто должен говорить на данной территории о зарплатах....
Они уже всё сказали распределив пенсии и свои доходы.....
Пенсии старикам - 8000 руб...
Зарплата депутата - 400 000 рублей...

...на фоне этого...всё ими сказанное - пыль.....
офигенный
офигенный
сегодня в 15:20
Нифига себе заява
параZит
параZит
сегодня в 15:14
    mxjpu_e5t224
    mxjpu_e5t224
    сегодня в 14:49
    Себе никто не хочет снизить зарплату, а о других все беспокоятся, что много получают.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 14:47, ред.
    Депутаты интересно не хотят пойти на снижение зарплаты на 30-50% в связи с пандемией и экономическим кризисом?)...там тоже не копейки...
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:42
    Вероятно это время наступило....
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