Зотов: «ФИФА должна дать рекомендации по снижению зарплат футболистов»

Генеральный директор общероссийского профессионального союза футболистов ( ОПСФ ) Александр Зотов заявил, что организация ожидает от ФИФА рекомендаций понизить зарплаты игрокам в условиях пандемии коронавируса.

Такой вариант [сокращения зарплат] возможен везде, сейчас идет общение между ФИФА и FIFPro, и могут быть выработаны какие-то единые рекомендации. Понятно, что они будут достаточно общие, но мы их тоже ожидаем. Это вопрос переговоров. Я сомневаюсь, что эта директива будет спущена сверху от ФИФА , но как рекомендация — это да.