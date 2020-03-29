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Зотов: «ФИФА должна дать рекомендации по снижению зарплат футболистов»

сегодня, 15:02

Генеральный директор общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что организация ожидает от ФИФА рекомендаций понизить зарплаты игрокам в условиях пандемии коронавируса.

Такой вариант [сокращения зарплат] возможен везде, сейчас идет общение между ФИФА и FIFPro, и могут быть выработаны какие-то единые рекомендации. Понятно, что они будут достаточно общие, но мы их тоже ожидаем. Это вопрос переговоров. Я сомневаюсь, что эта директива будет спущена сверху от ФИФА, но как рекомендация — это да.

Ранее стало известно, что игроки «Ювентуса» согласились на снижение зарплаты.

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