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Врач сборной России рассказал, что нужно делать, чтобы не подцепить вирус

сегодня, 16:10

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов дал советы, как поддержать иммунитет во время пандемии коронавируса.

Сейчас во многих странах большинство людей абсолютно обоснованно боятся быть инфицированными коронавирусом. И в борьбе с этой напастью, помимо всем уже известных методов профилактики, нам помогает иммунная система. Не будем вдаваться в подробности ее функционирования и механизмы, позволяющие дезактивировать любой патогенный агент. Расскажем, как любой из нас достаточно просто может помочь иммунитету.

Условия самоизоляции и удаленной работы идеально подходят для первого способа: сна. Спать лучше не менее 9-10 часов.

Очень важно и периодически давать себе нагрузку: 3-4 раза в неделю по 30-40 минут аэробных упражнений и 2-3 раза в неделю круговых силовых тренировок с собственным весом будет более чем достаточно. Мы сейчас говорим не о профессиональных спортсменах, а об обычных людях.

Лично я бы рекомендовал принимать поливитаминные препараты и отдельно витамин D3. Его можно принимать в дозах 3-5 тысяч МЕ в день весь период самоизоляции. По последним данным, он позитивно влияет на многие системы и, в том числе, иммунную.

Итак, мой рецепт: сон, умеренные регулярные нагрузки и витамины.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.

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Все комментарии
mensk
mensk
сегодня в 17:46
Ценное дополнение к телевизору.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:40
Какая 16ь весь имбирь в магазинах скупила ? ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska vperiod
сегодня в 17:31
Я пью водку.
Здоровья тебе лошадиного !!! ))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил LOpp
сегодня в 17:30
Забыл сказать про то что руки надо быть
....И просыпаться после сна ? ))))
cska vperiod
cska vperiod ответил LOpp
сегодня в 17:27
Забыл сказать про то что руки надо быть
Вам это не грозит.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:27
Я пью водку.
112910415
112910415
сегодня в 17:22
нормальные советы
время весёлых улыбок прошло, к сожалению
VIPded
VIPded
сегодня в 17:06
Нефик шастать где попало, вот и весь рецепт.)))
LOpp
LOpp
сегодня в 16:58
Забыл сказать про то что руки надо быть
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 16:56
И не менее маленькой водки в сутки )))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:54
Поднятие рюмки самогона с определенной периодичностью и под закуску входит в борьбу с коронавирусом? А то "давать себе нагрузку: 3-4 раза в неделю " жена запрещает. А если серьезно, то тема набирает обороты и футбол отходит наверное даже не на второй план.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 16:46
Рома Широков сколько лет назад, сказал, что нужно делать, что бы не подцепить вирус
«Сиди дома, епт»
ДСА
ДСА
сегодня в 16:46
Нужно ничего не делать, дома сидеть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:17
как всегда ))))))))
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
сегодня в 16:14
Чеснок, Самогон, Сало и хороший секс!
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