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Колосков — о чемпионате Беларуси: «Это какая-то порнография»

сегодня, 15:24

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что выступает против показа чемпионата Беларуси на телевидении. 

В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею. Зачем мне смотреть БАТЭ или что-то еще?!

Напомним, что чемпионат Беларуси — единственный футбольный турнир в Европе, который еще не был приостановлен. 

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VIPded
VIPded
сегодня в 16:02
Наверное, соглашусь с Колосковым...)))
Брулин
Брулин
сегодня в 15:57
Сначала хотел написать, что Колосков - полный идиот. Но потом осознал, что он - почетный президент РФС и при деньгах, а я сижу в своём Новосибирске и жду аванс 20го, чтобы купить 120 рулонов бумаги...((
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:57
Отвечу, как один уважаемый пользователь, когда-то). Забыл ник.
Чемпионат Беларуси ещё не смотрел, но Колоскова оссуждаю).
vitya valdes
vitya valdes
сегодня в 15:53
Не защищаю чемпионат Беларуси, однако думаю что в рпл красивее только картинка ( и то далеко не всегда). Уровень мастерства примерно одинаковый
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:53
Кто бы говорил?Сколько Российских клубов являются-ТОП-ни одного,так что закрой варежку ,а то вирусняк схлопочешь!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:38
Интересно,чтобы сказали условно англичане, посмотрев от безнадеги матчи РФПЛ. Не суди и не судим будешь. А Тине виднее, бюджетные деньги карман не жгут.
cska minus
cska minus
сегодня в 15:38
Порнография это когда один фарм клуб обыгрывает другой фарм клуб, чтобы остаться в премьер лиге)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:34
У нас не так было? В главных ролях судьи,Зенит и Урал 7-1,жесткое порно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 15:31
Насчет зрителей-то понятно, что во время эпидемии народ не будет ломиться на трибуны.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 15:27
Как будто в других лигах нету порнографии.
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