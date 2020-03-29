Бывший российский футболист в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» заявил, что РПЛ необходимо перевести на систему «весна — осень».

Абсолютно согласен, что нужно вернуться к системе «весна — осень». Мы постоянно апеллируем 16 командами, а большой пласт — вторая лига, которая готовит ребят, мы обходим. Командам из Премьер-Лиги по идее всё равно, когда играть.

Кому будет сложнее доигрывать чемпионат после большой паузы? «Ахмату». Им очков особо набирать негде. Со всеми прямыми конкурентами они играют на выезде, а дома только с фаворитами. Им очень тяжело будет.

Почему преобразился Крыховяк? Он раньше играл немного глубже. С середины того сезона он играет выше. У него чувство голевого момента есть. Еременко еще не определился, будет ли он выступать за сборную. Я спрашивал, поедет ли он на Евро, он пока думает.