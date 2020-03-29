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Широков: «Нужно вернуться к системе „весна — осень“»

сегодня, 16:03

Бывший российский футболист Роман Широков в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» заявил, что РПЛ необходимо перевести на систему «весна — осень». 

Абсолютно согласен, что нужно вернуться к системе «весна — осень». Мы постоянно апеллируем 16 командами, а большой пласт — вторая лига, которая готовит ребят, мы обходим. Командам из Премьер-Лиги по идее всё равно, когда играть. 

Кому будет сложнее доигрывать чемпионат после большой паузы? «Ахмату». Им очков особо набирать негде. Со всеми прямыми конкурентами они играют на выезде, а дома только с фаворитами. Им очень тяжело будет. 

Почему преобразился Крыховяк? Он раньше играл немного глубже. С середины того сезона он играет выше. У него чувство голевого момента есть. Еременко еще не определился, будет ли он выступать за сборную. Я спрашивал, поедет ли он на Евро, он пока думает.

Ранее похожую мысль высказал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:51
У Ростов -арены сменился собственник.Уверен поле у нас будет хорошее всегда.
Буду только рад. Вы слегка не поняли, то что я пытался написать. Условно "Тамбову" мешает весна-осень дома играть? Или была бы осень-весна они бы радовали своих болельщиков? Я всего лишь о том , что на мой, полностью субъективный взгляд смена ничего не даст. Симпатизирую и "Ростову" и Краснодару",
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил За адекватность
сегодня в 17:35
У Ростов -арены сменился собственник.Уверен поле у нас будет хорошее всегда.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 17:05
Основной аргумент при переходе на Осень-Весна был,что нашим клубам,которые играют в еврокубках это пойдет на пользу .Однако в ЕК выступления все хуже.
LOpp
LOpp
сегодня в 16:59
Согласен с домоседом
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:35
В ближайшее время вряд ли поменяют ЧР на весну - осень. Тут много и плюсов, но и минусов достаточно.
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 16:28
он куда то метит!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:20
ЭТО КАК ТАМ НА ВЕРХУ РЕШАТ...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:19
"Абсолютно согласен, что нужно вернуться к системе «весна — осень" Что это даст? Ну поменяются круги местами и? Наверное лишний месяц летом? Условно на каком поле "Ростов" с "Локо" играл? А ведь там ЧМ проходил, идеальный газон был, или нет? Может не "весна-осень и осень-весна" причина? Но это я так, мысли вслух.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:16
Переход на весна-осень понимают все, клубы, футболисты, болельшики кроме функционеров.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:11
рома ты поумнел??))) это не к добру)))))))))) ты ведь первый хвалил переход на евро стандарт)))))))))))
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