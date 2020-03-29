ГлавнаяНовости

Аршавин: «Кокорин и Мамаев лучше всех адаптированы к тренировкам дома»

сегодня, 15:32

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» прокомментировал положение спортсменов, которые тренируются в домашних условиях во время карантина.

Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Кокорин и Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве.

Что касается формата проведения нашего чемпионата, то я за то, чтобы вернуться к системе «весна-осень», потому что вторая лига умерла, к сожалению. А это даст возможность увеличиться количеству команд. На Востоке будет больше команд, не надо будет объединяться в другие группы. Следовательно, тем людям, которые будут выходить из спортивных школ, будет, где играть. Они же не могут сразу играть в Премьер-Лиге, и чтобы не терять молодых игроков, им нужно будет обыгрываться во второй лиге. РФС должен думать шире, обо всем футболе глобально.

Ранее Андрей Аршавин прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.

Все новости
Врач сборной России рассказал, что нужно делать, чтобы не подцепить вирус
Сегодня, 16:10 Комментарии0
Широков: «Нужно вернуться к системе „весна — осень“»
Сегодня, 16:03 Комментарии0
«Торпедо» продлил карантин на неопределенный срок
Сегодня, 15:57 Комментарии0
Колосков — о чемпионате Беларуси: «Это какая-то порнография»
Сегодня, 15:24 Комментарии10
Евсеев: «Стал понимать, насколько ответственна профессия врача»
Сегодня, 15:17 Комментарии0
Зотов: «ФИФА должна дать рекомендации по снижению зарплат футболистов»
Сегодня, 15:02 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 15:55
Это хорошо, время покажет...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:53
Умрет футбол в глубинке не будет Головиных, Зобниных,Ерохиных, Дюпиных, Соболевых и др. То же самое говорилось давно.
Кто пробивал эту систему известно. В итоге сам сел в галошу. Не купить, ни побед в еврокубках, ничего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:40, ред.
Ерёменко тоже неплохо готов....
После 2-х лет вне футбола...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100