Аршавин: «Кокорин и Мамаев лучше всех адаптированы к тренировкам дома»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» прокомментировал положение спортсменов, которые тренируются в домашних условиях во время карантина.
Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Кокорин и Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве.
Что касается формата проведения нашего чемпионата, то я за то, чтобы вернуться к системе «весна-осень», потому что вторая лига умерла, к сожалению. А это даст возможность увеличиться количеству команд. На Востоке будет больше команд, не надо будет объединяться в другие группы. Следовательно, тем людям, которые будут выходить из спортивных школ, будет, где играть. Они же не могут сразу играть в Премьер-Лиге, и чтобы не терять молодых игроков, им нужно будет обыгрываться во второй лиге. РФС должен думать шире, обо всем футболе глобально.
Ранее Андрей Аршавин прокомментировал приостановку РПЛ из-за эпидемии коронавируса.
Кто пробивал эту систему известно. В итоге сам сел в галошу. Не купить, ни побед в еврокубках, ничего.
Кто пробивал эту систему известно. В итоге сам сел в галошу. Не купить, ни побед в еврокубках, ничего.
После 2-х лет вне футбола...
После 2-х лет вне футбола...