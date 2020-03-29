Аршавин: «Кокорин и Мамаев лучше всех адаптированы к тренировкам дома»

Бывший футболист сборной России в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» прокомментировал положение спортсменов, которые тренируются в домашних условиях во время карантина.

Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Кокорин и Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве.