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Евсеев: «Стал понимать, насколько ответственна профессия врача»

сегодня, 15:17

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Инстаграме поделился мнением о важности профессии врача.

Читая новости, еще лучше понимаешь, насколько сложна и ответственна профессия врача! Мне всегда очень везло с докторами. Не только профессионалами, но и людьми. Савелий Мышалов и Александр Ярдошвили, Юрий Васильков и Андрей Гришанов, как и другие, те, кто работает в футболе, всегда были теми, к кому можно было в любое время дня и ночи прийти с любой проблемой.

Сейчас в «Уфе» я работаю с Ильшатом Ждановым и Александром Самородовым. И могу сказать о них только самые лестные слова. В январе они спасли человека, которому стало плохо в самолете. Команда тогда летела обычным рейсом с Кипра. А за полгода до этого был и другой подвиг — Александр и Ильшат спасли болельщика, ему стало плохо с сердцем.

Знаю точно, тренер может проиграть матч в одиночку, но выиграть в одиночку невозможно. Врачи, администраторы, оператор, пресс-служба не всегда попадают на первый план, но только вместе мы — сила.

Ранее Вадим Евсеев рассказал о трудностях, с которыми сталкивался по жизни.  

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