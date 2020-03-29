Песьяков записал шуточное видеообращение на тему фейков о коронавирусе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в Instagram видеообращение голкипера ростовчан Сергея Песьякова.
«Внимание! Очень важное сообщение, Даша Карпина, да и вообще для всех от Песьякова», — подписал Карпин видео.
В своем видеообращении Песьяков шутит на тему фейков о пандемии коронавируса:
Информация поступила такая, отнеситесь со всей серьезностью… У Георгича приятель в Москве работает, у него жена работает в какой-то организации, связанной со здравоохранением. Пришло постановление, инфа вообще сотка, что сейчас вот март закончится, и начнётся апрель. Всем здоровья.
Недавно Карпин принял участие в кампании ФИФА против COVID-19.
Наверняка ведь хотел поумничать...поострить...
А вышло...
Наверняка ведь хотел поумничать...поострить...
А вышло...