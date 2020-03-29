Песьяков записал шуточное видеообращение на тему фейков о коронавирусе

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сегодня, 18:26

Главный тренер «Ростова» опубликовал в Instagram видеообращение голкипера ростовчан .

«Внимание! Очень важное сообщение, Даша Карпина, да и вообще для всех от Песьякова», — подписал Карпин видео.

В своем видеообращении Песьяков шутит на тему фейков о пандемии коронавируса:

Информация поступила такая, отнеситесь со всей серьезностью… У Георгича приятель в Москве работает, у него жена работает в какой-то организации, связанной со здравоохранением. Пришло постановление, инфа вообще сотка, что сейчас вот март закончится, и начнётся апрель. Всем здоровья.