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Песьяков записал шуточное видеообращение на тему фейков о коронавирусе

сегодня, 18:26

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в Instagram видеообращение голкипера ростовчан Сергея Песьякова.

«Внимание! Очень важное сообщение, Даша Карпина, да и вообще для всех от Песьякова», — подписал Карпин видео.

В своем видеообращении Песьяков шутит на тему фейков о пандемии коронавируса:

Информация поступила такая, отнеситесь со всей серьезностью… У Георгича приятель в Москве работает, у него жена работает в какой-то организации, связанной со здравоохранением. Пришло постановление, инфа вообще сотка, что сейчас вот март закончится, и начнётся апрель. Всем здоровья.

 

Недавно Карпин принял участие в кампании ФИФА против COVID-19.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:51
Лучше бы запостил горячие фотки жены, люди хотят знать, как она самоизолируется в ванной.
max74
max74
сегодня в 18:56
Человек-то вроде Серёга неплохой, но, как вратарь, очень слабенький
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:41
Пися шутканул в стиле Евгения Вагановича)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:37
Неловко ..за Песьякова...
Наверняка ведь хотел поумничать...поострить...
А вышло...
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