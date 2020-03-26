Дзюба — о Лукашенко на обложке FIFA 21: «Это бомба»

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сегодня, 08:40

Форвард «Зенита» опубликовал в Instagram шутливую обложку футбольного симулятора FIFA 21.

На картинке изображен президент Белоруссии Александр Лукашенко, одетый в футбольную форму и бьющий по мячу.

«Это бомба», — подписал Дзюба фото в сторис.

Отметим, что чемпионат Белоруссии остается единственной лигой в Европе, решившей не останавливать проведение матчей из-за пандемии коронавируса.