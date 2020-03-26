Дзюба — о Лукашенко на обложке FIFA 21: «Это бомба»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в Instagram шутливую обложку футбольного симулятора FIFA 21.
На картинке изображен президент Белоруссии Александр Лукашенко, одетый в футбольную форму и бьющий по мячу.
«Это бомба», — подписал Дзюба фото в сторис.
Отметим, что чемпионат Белоруссии остается единственной лигой в Европе, решившей не останавливать проведение матчей из-за пандемии коронавируса.
неиссякаемый фонтан остроумия и креатива !
жалко, заткнуть его нельзя
неиссякаемый фонтан остроумия и креатива !
жалко, заткнуть его нельзя