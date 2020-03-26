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Дзюба — о Лукашенко на обложке FIFA 21: «Это бомба»

сегодня, 08:40

Форвард «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в Instagram шутливую обложку футбольного симулятора FIFA 21.

На картинке изображен президент Белоруссии Александр Лукашенко, одетый в футбольную форму и бьющий по мячу.

«Это бомба», — подписал Дзюба фото в сторис.

Дзюба — о Лукашенко на обложке FIFA 21: «Это бомба»

Отметим, что чемпионат Белоруссии остается единственной лигой в Европе, решившей не останавливать проведение матчей из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:17
гениальный парень !
неиссякаемый фонтан остроумия и креатива !
жалко, заткнуть его нельзя
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:51
да )))))))посмотрим что дзюбонёт дальше))))))))))
Костя Ивлев
Костя Ивлев
сегодня в 09:47
да вырубите ему уже интернет! кроме как бегать и бить по мячу ничего в этой жизни не умеет
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Остапчук 67
сегодня в 09:46
Сам шутит, сам смеется.
Тихо сам с собою я веду беседу....???
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:07
Это батька...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:03
Это тебе не по воробьям мячиком пулять...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:55
Сам шутит, сам смеется.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:47
Дзюба рискует, Лукашенко не Слуцкий.
Миша Вилков
Миша Вилков
сегодня в 08:43
Бомжесвину занятся нечем.
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