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Минское «Динамо» с помощью фотошопа включило в состав Месси и Роналду

сегодня, 13:12

Минское «Динамо» решило пофантазировать на тему того, что мировые футбольные звезды могли бы приехать играть в чемпионат Белоруссии — единственный чемпионат в Европе, не приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. На днях Александр Глеб говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с нашим чемпионатом. А что, если Месси и Роналду все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними еще парочка крутых ребят? Мы готовы!

В фотошоп-версии состава «Динамо» появились такие игроки, как Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария») и Давид Луис («Арсенал»).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇧🇾🔝⚽ Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете ⠀ 😎 На днях @alexgleb говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с #footby 😻 А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними ещё парочка крутых ребят? Мы готовы! ⠀ #fcdm1927 #football #messi #cr7 #футбол #лучшаялигамира

Публикация от Футбольный клуб Динамо Минск (@fcdinamominsk)

Накануне «Динамо» с помощью болельщиков презентовало новую форму

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:57
Хаха беларусы жгут))
cириус
cириус
сегодня в 14:46
Европа в страхе, в панике, в Беларусь играют в футбол, шутят. Вот что значит, когда Президент страны действительно Президент с большой буквы. Уважение Вам Александр Григорьевич Лукашенко!
juvenale
juvenale ответил КЭТиК
сегодня в 14:04
В Белоруссии ничего не боятся.
скорее один * ничего не боится
beefs
beefs
сегодня в 13:57
Юмор приветствуется...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:49
В Белоруссии ничего не боятся.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:48, ред.
Не кисло в чубчик.....явное усиление для клуба..:))))))))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:24
Эти забавные белорусы.....
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