Минское «Динамо» с помощью фотошопа включило в состав Месси и Роналду

Минское «Динамо» решило пофантазировать на тему того, что мировые футбольные звезды могли бы приехать играть в чемпионат Белоруссии — единственный чемпионат в Европе, не приостановленный из-за пандемии коронавируса.
Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. На днях Александр Глеб говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с нашим чемпионатом. А что, если Месси и Роналду все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними еще парочка крутых ребят? Мы готовы!
В фотошоп-версии состава «Динамо» появились такие игроки, как Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария») и Давид Луис («Арсенал»).
🇧🇾🔝⚽ Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете ⠀ 😎 На днях @alexgleb говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с #footby 😻 А что, если Лео и Криш все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними ещё парочка крутых ребят? Мы готовы! ⠀ #fcdm1927 #football #messi #cr7 #футбол #лучшаялигамира
Накануне «Динамо» с помощью болельщиков презентовало новую форму.