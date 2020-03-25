Минское «Динамо» с помощью фотошопа включило в состав Месси и Роналду

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сегодня, 13:12

Минское «Динамо» решило пофантазировать на тему того, что мировые футбольные звезды могли бы приехать играть в чемпионат Белоруссии — единственный чемпионат в Европе, не приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Беларусь осталась единственной футбольной страной на нашей планете. На днях Александр Глеб говорил о том, что весь мир теперь имеет волшебную возможность познакомиться с нашим чемпионатом. А что, если Месси и Роналду все-таки приедут в Беларусь? А вместе с ними еще парочка крутых ребят? Мы готовы!

В фотошоп-версии состава «Динамо» появились такие игроки, как («Барселона»), («Ювентус»), («Реал»), («Бавария») и Давид Луис («Арсенал»).

Накануне «Динамо» с помощью болельщиков презентовало новую форму.