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Чеферин: «Никто не знал, что Ломбардия станет эпицентром коронавируса»

сегодня, 18:44

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему не были отменены встречи между «Аталантой» и «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

19 февраля никто еще не знал, что Ломбардия станет эпицентром коронавируса. Мы следовали советам властей и не могли ничего поделать.

Решения принимаются не за день. Есть контракты и договоренности. В футбол играли еще по всей Европе, когда была вторая игра между «Валенсией» и «Аталантой». Ответственность лежит на властях Испании. Это они позволили фанатам собираться возле стадиона.

Ранее мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что матч «Аталанта» — «Валенсия» стал биологической бомбой

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