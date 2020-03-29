Дзюба опубликовал смешное видео о коронавирусе

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в своем инстаграме выложил смешное видео про коронавирус:
Это топище.
Ранее Дзюба призвал россиян серьезней относиться к коронавирусу.
Форвард «Зенита» Артём Дзюба в своем инстаграме выложил смешное видео про коронавирус:
Это топище.
Ранее Дзюба призвал россиян серьезней относиться к коронавирусу.
Но есть вещи над которыми смеяться не принято...
Публично уж точно не стоило...
Но есть вещи над которыми смеяться не принято...
Публично уж точно не стоило...
Лучше ничего не опубликовать, чем такое... жизнь-бумеранг.
Лучше ничего не опубликовать, чем такое... жизнь-бумеранг.
Но после этой новости согласятся даже скептики !
Артем - эталон
Но после этой новости согласятся даже скептики !
Артем - эталон