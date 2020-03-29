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Дзюба опубликовал смешное видео о коронавирусе

сегодня, 20:02

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в своем инстаграме выложил смешное видео про коронавирус:

Это топище.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это Топище 😂😂😂#позитивавсем

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Ранее Дзюба призвал россиян серьезней относиться к коронавирусу. 

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:40
Артемка-блоггер
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:24
Позитив позитивом....
Но есть вещи над которыми смеяться не принято...
Публично уж точно не стоило...
karnager
karnager
сегодня в 21:21
Жесть у Артемки инстаграм накручен. 1,3 млн подписчиков, а всего 400 комментов...
makkie
makkie
сегодня в 21:21
Ну оборжаться прямо)
Лучше ничего не опубликовать, чем такое... жизнь-бумеранг.
112910415
112910415
сегодня в 21:04
Не все еще знают,что тупость человеческая беспредельна !
Но после этой новости согласятся даже скептики !
Артем - эталон
МапС
МапС
сегодня в 21:02
Деревянные мозги не догоняют, что в вакууме звук не распространяется. Дзюбе по физике незачёт!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 20:56
Бредятина.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:50
Ну такое, в "Единую Россию" возьмут, патриотизм имеет место быть, а кое-что можно и не заметить, ну или перефразировать.
LOpp
LOpp
сегодня в 20:38
Да уж, Дзюба никогда высоким интеллектом не отличался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:20
Дзюба в своём репертуаре ;)
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 20:16
Артем жжет...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:15
В классическом стиле Дзюбы:Сочетание агрессии и похабщины.
VIPded
VIPded
сегодня в 20:13
Дзюбе чего вирусов бояться... Это же не термиты или прочие древоточцы...)))
Миша Вилков
Миша Вилков
сегодня в 20:10
Дoлбoящеру деревянному весело. Сидит себе дома, государственное газовое пособие капает.
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