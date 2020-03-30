МЮ нацелился на трансфер Сауля

1585547946

сегодня, 08:59

«Манчестер Юнайтед» нацелился на трансфер полузащитника «Атлетико» . Главный тренер МЮ считает, что этот игрок будет хорошо взаимодействовать с в полузащите команды. Сауль стал одной из главных трансферных целей манкунианцев. Возможно, он переберется на «Олд Траффорд» летом, сообщает источник со ссылкой на Daily Star.