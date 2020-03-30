МЮ нацелился на трансфер Сауля

«Манчестер Юнайтед» нацелился на трансфер полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса. Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер считает, что этот игрок будет хорошо взаимодействовать с Бруну Фернандешем в полузащите команды. Сауль стал одной из главных трансферных целей манкунианцев. Возможно, он переберется на «Олд Траффорд» летом, сообщает источник со ссылкой на Daily Star.
Также МЮ рассматривает варианты усиления атаки. В частности, сообщалось, что «красные дьяволы» интересуются форвардом «Лилля» Виктором Осимхеном.