«Боруссия» Д нацелилась на 20-летнего канадского голеадора

Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника «Гента» и сборной Канады Джонатана Дэвида, утверждает источник.
По словам агента 20-летнего футболиста, его клиент хотел бы продолжить карьеру в Бундеслиге. В его услугах также заинтересована «Бавария».
В нынешнем сезоне Дэвид забил 23 гола и сделал 10 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. На его счету также 11 голов и 5 голевых передач в 12 играх за основную сборную Канады.
----Очки можно перенести на след. месяц. это новвоведения.---
До этого не знал, а где это в правилах написано ?
Также возникают вопросы:
- какая макс сумма может быть перенесена ?
- и в каких ситуациях ?
Чёт появляются сомнения в жизнеспособности такой схемы, которая будет давать заведомые преимущества игрокам, зарабатывавшим пару месяцев баллы, а потом ВДРУГ решившим в третьем месяце на них поиграть
----Очки можно перенести на след. месяц. это новвоведения.---
До этого не знал, а где это в правилах написано ?
Также возникают вопросы:
- какая макс сумма может быть перенесена ?
- и в каких ситуациях ?
Чёт появляются сомнения в жизнеспособности такой схемы, которая будет давать заведомые преимущества игрокам, зарабатывавшим пару месяцев баллы, а потом ВДРУГ решившим в третьем месяце на них поиграть