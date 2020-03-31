«Боруссия» Д нацелилась на 20-летнего канадского голеадора

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сегодня, 06:50

Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника «Гента» и сборной Канады , утверждает источник.

По словам агента 20-летнего футболиста, его клиент хотел бы продолжить карьеру в Бундеслиге. В его услугах также заинтересована «Бавария».

В нынешнем сезоне Дэвид забил 23 гола и сделал 10 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. На его счету также 11 голов и 5 голевых передач в 12 играх за основную сборную Канады.