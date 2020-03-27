И. Ба: «Проблемы „Монако“ должны закалить характер Головина»

Экс-игрок сборной Франции Ибраим Ба поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» .

Головин здорово выглядит в этом сезоне, хотя это не такая простая задача. Он переехал из России в другую страну, где нужно было адаптироваться. Но дорогого стоит, что он уже в молодом возрасте получил такой опыт. Это поможет в его дальнейшем прогрессе и развитии карьеры. Сейчас не самый лучший период в истории клуба, он не всегда побеждает и не борется за чемпионство. Но всё это должно закалить характер Головина.