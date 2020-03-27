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И. Ба: «Проблемы „Монако“ должны закалить характер Головина»

сегодня, 06:05

Экс-игрок сборной Франции Ибраим Ба поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Головин здорово выглядит в этом сезоне, хотя это не такая простая задача. Он переехал из России в другую страну, где нужно было адаптироваться. Но дорогого стоит, что он уже в молодом возрасте получил такой опыт. Это поможет в его дальнейшем прогрессе и развитии карьеры. Сейчас не самый лучший период в истории клуба, он не всегда побеждает и не борется за чемпионство. Но всё это должно закалить характер Головина.

Напомним, Головин недавно подписал новый контракт с «Монако».

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max74
max74
сегодня в 08:28
Может наоборот ?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:22
Закалят
beefs
beefs
сегодня в 07:34
Похвально, что не сдаётся...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:25
ну тут момент спорный)) калёное хрупко -как правило))))
ДСА
ДСА
сегодня в 07:22
Пока он будет закаляться, то и состарится.
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