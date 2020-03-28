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Дм. Черышев — о карантине: «У Дениса шикарное настроение»

сегодня, 14:01

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев (отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева) рассказал о самочувствии футболиста во время эпидемии коронавируса.

У Дениса все хорошо, он тренируется в домашних условиях и настроение шикарное. Единственное, чего не хватает — это тренировочного процесса на поле. Он в индивидуальном режиме, идет рабочий процесс в домашних условиях — велотренажер есть, беговая дорожка.

Рекомендации те же самые — оставаться дома и тренироваться в домашних условиях, поддерживать форму и иммунную систему.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:55
По непроверенным данным,это единственный человек на планете , находящийся в подобном настроении !
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 14:54
Да у этого Черышева вся карьера так проходит, ему не привыкать
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:14
Как может быть шикарное настроение в стране, где умирает по 550 человек твоих соотечественников за сутки, обьявлен карантин и все сидят по домам в изоляции?...непонятно...
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