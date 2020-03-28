Дм. Черышев — о карантине: «У Дениса шикарное настроение»

Бывший тренер «Севильи» (отец полузащитника «Валенсии» ) рассказал о самочувствии футболиста во время эпидемии коронавируса.

У Дениса все хорошо, он тренируется в домашних условиях и настроение шикарное. Единственное, чего не хватает — это тренировочного процесса на поле. Он в индивидуальном режиме, идет рабочий процесс в домашних условиях — велотренажер есть, беговая дорожка.

Рекомендации те же самые — оставаться дома и тренироваться в домашних условиях, поддерживать форму и иммунную систему.