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FIFPro: «Мы призываем приостановить чемпионат Беларуси»

сегодня, 06:06

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) недовольна фактом проведения матчей чемпионата Беларуси во время пандемии коронавируса. Генеральный секретарь организации Йонас Баер-Хоффманн призвал руководство лиги приостановить турнир.

Мы призываем принять те же меры предосторожности, которые уже были применены во всём остальном футбольном мире.

Честно говоря, непонятно, как это [соревнование] может продолжаться. Не думаю, что кто-то может объяснить, почему их стандарты так сильно отличаются от других стран. Каждый, кто находится в здравом уме, говорит, что они должны применить те же стандарты, что и все. И мы будем лоббировать это.

Да, есть футболисты, которые обеспокоены этой ситуацией.

Ранее защитник брестского «Руха» Вилльям признался, что хотел бы приостановления матчей чемпионата Беларуси.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:52
За привязку в твиттере уже не начисляют?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:37
куда делась регистрация в твитер?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:17
батька будет против))
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