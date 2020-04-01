FIFPro: «Мы призываем приостановить чемпионат Беларуси»

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) недовольна фактом проведения матчей чемпионата Беларуси во время пандемии коронавируса. Генеральный секретарь организации Йонас Баер-Хоффманн призвал руководство лиги приостановить турнир.

Мы призываем принять те же меры предосторожности, которые уже были применены во всём остальном футбольном мире.

Честно говоря, непонятно, как это [соревнование] может продолжаться. Не думаю, что кто-то может объяснить, почему их стандарты так сильно отличаются от других стран. Каждый, кто находится в здравом уме, говорит, что они должны применить те же стандарты, что и все. И мы будем лоббировать это.

Да, есть футболисты, которые обеспокоены этой ситуацией.