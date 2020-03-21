Юбилей в тюрьме. Невероятная история Роналдиньо

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сегодня, 13:02

«Соккер.ру» не видит повода жалеть Волшебника, но надеемся, что легенду футбола спасут от гибели.

Бедность ждала целый ряд великих чемпионов мира середины прошлого века, ведь футболисты раньше не зарабатывали к тридцати пяти годам на жизнь себе и будущим внукам. Это у Роналду все под контролем, может купить остров и жить там с семьей, пока не пойдет на спад пандемия.

А вот Гарринча и компания заканчивали плохо. Если бывший игрок страдал алкоголизмом, раздавал деньги налево и направо, не мог найти новую профессию – ничего не умел, кроме футбола, то завершал жизнь нищим и больным. Помочь никто в таких случаях не может, давать деньги – оплачивать выпивку, или того хуже.

Одновременно примеры ряда великих бразильцев показывают, что замечательные, любимые во всем мире футболисты нередко являются ребятами, обделенными интеллектом. Адвокат Роналдиньо, которому сегодня стукнуло 40 лет, в парагвайском суде так и сказал – не наказывайте моего клиента, он тупой и не осознавал свои действия. Сильно сказано!

Есть мнение, что судья с радостью взяла бы взятку (не будем обвинять южноамериканцев в отсутствии коррупции, ведь у них она точно есть), или просто выпустила Дино, выписав штраф, но в деле звезда мирового уровня, поэтому в залоге отказано. Парагвайцы опозорились, ведь пустили Роналдиньо в страну по поддельному паспорту их собственного государства.

Оправдание, что документы подарили шутки ради, не прошло – Дино с братом использовали ненастоящие документы на границе, они их засветили. Карточки выдали недавно – в декабре и январе, причем схема дикая. Нашли двух женщин, которые за финансовое вознаграждение передали номера документов, и на основании данных выдали паспорта Роналдиньо и его брату.

Разумеется, на границе отсканировали документы, а позже спохватились – по номерам-то паспорта не бразильские и принадлежат женщинам. Зачем известному футболисту документы другой страны, которые ему передали в аэропорту? Скорее всего, история связана с тем, что Роналдиньо с братом были приговорены дома к выплате штрафа в размере более 2 миллионов евро.

Это наказание от экологов, братья устроили рыболовную ферму в заповедной зоне пять лет назад. Власти Бразилии потребовали сдать паспорта, а осенью прошлого года футболист пошел на сделку с прокуратурой и ради возвращения бразильских документов заплатил половину положенного штрафа. Паспорта давно вернули, именно их парни показали в аэропорту Сан-Паулу.

Ситуация невероятно глупая, поскольку для поездки из Бразилии в Парагвай не нужен внутренний паспорт. Подойдет любой документ, подтверждающий личность. Прокуроры из Асунсьона уверены, что Роналдиньо попросил сделать поддельный парагвайский документ «на всякий случай», если бы у него снова забрали бразильский паспорт. Но и эта версия указывает на беспросветную тупость всех участников аферы.

Парагваю плевать на долги Роналдиньо, но не могут закрыть глаза на то, что тот представился парагвайцем в аэропорту. Умиляют также тамошние чиновники – приняли явно поддельные документы, а звезду в аэропорту встречала целая делегация, все знают его в лицо. И парагвайские прокуроры и полицейские, задержавшие братьев, начали с ними фотографироваться – позже извинялись за полный непрофессионализм.

Женщину-судью, что отказалась выпускать Роналдиньо под залог, обвинили в предвзятости, но отвод не прошел, легенда футбола сел на шесть месяцев, пока будут разбираться. Конечно же, на год посадят только того бразильца, что вручил братьям паспорта, а Роналдиньо и его родственник выйдут из тюрьмы после того, как суд выпишет им штраф.

Однако сам факт, что их задержали, может быть связан с женщиной, на приглашение которой братья отреагировали. Барышня обвиняется в отмывании денег, хотя вряд ли Роналдиньо хоть что-то полезное сможет рассказать полиции. Он и не понял, что случилось – арестовали, отправили в тюрьму, где первым делом налили водки. Есть фотографии, где бразилец напивается с другими арестантами.

Затем организовали футбольный матч, Роналдиньо забил 5 раз, сделал 6 ассистов, его команда выиграла 11:2. Наградили копченым молочным поросенком в 16 килограммов. Звучит смешно, но даже хорошо, что братьев проучат – не выпустили под домашний арест, ведь судья понимает, что бразильцы сразу убегут, а экстрадиции в Парагвай из соседней страны нет.

И плохо, что эта история в очередной раз показывает, насколько инфантильными и беззащитными являются многие легенды футбола. Пеле обули различные «партнеры», Король потерял миллионы. А Роналдиньо в прошлом году пришлось объявить себя банкротом, ведь на счету осталось 8 долларов. Пусть ситуация не такая трагичная, как у Кафу – не просто в долгах, а еще и переживает смерть сына, бывшему форварду «Барселоны» тоже пора включить голову.

Роналдиньо сегодня сорок лет, взрослый мальчик. У него дома был гарем, который, похоже, разбежался, как закончились деньги. Все огромные дома нужно содержать – богатые люди часто горят на том, что переоценивают траты на элитную недвижимость. Роналдиньо рядом нужен грамотный финансовый советник, но под боком оказался перец, что подсунул поддельный паспорт.

Узнав методы работы пограничников из Парагвая, можно допустить, что Гаушо пропустили бы через границу без документов, за селфи. А теперь арестовали. Надеемся, у Роналдиньо сейчас нет «ломки», страдает лишь легкой формой алкоголизма, с наркотиками не связался. Ему не нужно повторять ошибку Марадоны – соскочить недисциплинированный бразилец вряд ли сможет, силы воли не хватит.

Раз Южная Америка не самая жесткая в плане соблюдения законов, то братьев в итоге выпустят, оштрафовав, они улетят домой. Но эта история ведь напомнила, что Роналдиньо потерял заработанные в футболе деньги, и это огорчает. Кстати, залог в размере 1.4 млн евро предложил, скорее всего, Лионель Месси – ходили слухи, что аргентинец готов без лишней огласки помочь бывшему учителю выйти из тюрьмы, как помогал раньше родному непутевому брату.

Классическая история, когда невероятно талантливый Роналдиньо оказывается невероятно глупым непрактичным человеком, и этой наивностью все пользуются. Разумеется, раздавал деньги тем, с кем веселился, конечно же, когда живешь параллельно с несколькими женщинами – а у Дино был такой опыт, то они с тобой не потому, что ты интересный, умный и красивый, а из-за денег. Мать сына Роналдиньо с ним ужиться не смогла – постоянные измены ее почему-то не радовали.

Волшебника и в этот раз использовали – да, глупый, но его подставили, ведь в поддельном паспорте не было смысла. Теперь нужно выйти из тюрьмы, завязать с выпивкой и вечеринками. В сорок лет Роналдиньо не получит деньги, играя в мини-футбол, поэтому нужна работа и личный советник. Гарринча тоже не блистал умом, умер спившимся несчастным нищим. Не хочется, чтобы в 21 веке бывший миллионер повторял чужие ошибки.

Банкротство не значит, что Роналдиньо «списали» все долги. Возможно, у него в оффшорах спрятано пару миллионов, с голода не помрет. Но оцените масштаб фарса. Изначально бразильцы выписали ему штраф в размере примерно 200 тысяч евро. Всего 200 тысяч! Мог заплатить, но нагло отказывался и в итоге сделку на 1.5 миллиона заключили, когда наказание выросло почти до 2.4 млн евро. Как видите, первые, на кого должны тратиться великие футболисты – юристы в сфере финансов.

Если бы делами легендарного Кафу заведовала не жена, а грамотный специалист, то великий латераль не потерял бы все деньги. И если бы представитель Роналдиньо заплатил те 200 тысяч, понимая последствия, то юбилей Дино праздновал бы дома в окружении гарема любовниц, а не в парагвайской тюрьме, где его в теории могут продержать шесть месяцев. Впрочем, может быть, даже к лучшему сложилось?

Получит время, чтобы включить голову и подумать о бессмысленности жизни. Если сорокалетний мужик живет как подросток, то со стороны это выглядит жалко. Ему самому издевательство над организмом в итоге вредит. Вечеринки и любовницы – это весело, но до поры до времени. Если уж Адриано – бывший собутыльник Роналдиньо по Милану, завязал, то и Волшебнику пора. Интересно, есть в Бразилии серьезный юрист, который готов взять национальное достояние на поруки?

Если Дино уйдет в фазу неконтролируемого пике – никто не поможет. Человека нельзя спасти, если сам этого не хочет. И если Роналдиньо думает, что банкротство или пересечение границы по поддельному паспорту это мелочи, то ошибается. Сигналы, что Дино скатывается, поступают годами. Если человек, который зарабатывал по 33 миллиона евро в год, стал банкротом, то явно где-то грубо просчитался, причем десятки раз.

Пропить такие деньги невозможно, кто-то крупно надул легенду. Но Роналдиньо вряд ли осознает положение, ведь в режиме карнавала находился, даже когда был футболистом – Гвардиола выгнал его и Деку из «Барселоны» как раз потому, что переживал, чтобы не споили юного Месси. Но неужели всем друзьям Дино на него плевать? Желаем Роналдиньо, чтобы рядом с ним появился кто-то умнее, чем родной брат. Заказать поддельные паспорта, которые даже не нужны, и показать их в аэропорту? Такую историю нарочно не придумаешь.

Но это реальность, Роналдиньо празднует юбилей в парагвайской тюрьме. Таланта был невероятного, но похож на тех, кому на все плевать, и которые между трудом и развлечением всегда выберут второе. Вот только улыбки подобных людей прячут и боль, и разочарование, и понимание, что что-то пошло не так, но силы воли для изменений нет. Странно, что умные дядьки в ФИФА не догадались создать институт финансовых советников – десятки миллионов, заработанных на футболе, уходят аферистам.

Но Кафу и Роналдиньо разорились, никто их не подстраховал, не проконсультировал. В сорок лет легендарный плеймейкер вынужден торговать популярностью, катаясь миром – в Парагвай прилетел на акцию, связанную с казино и благотворительностью. И оказался в тюрьме, поскольку к жизни не приспособлен совершенно.