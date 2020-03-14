Глава Федерации футбола США ушёл в отставку после своих слов о футболистках

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сегодня, 06:58

Президент Федерации футбола США Карлос Кордейро покинул свой пост в связи со скандалом о дискриминации по половому признаку.

В обсуждении вопроса о равной оплате труда мужчин и женщин в футболе Кордейро заявил, что футболистки не могут получать такую же зарплату, потому что их работа требует меньше усилий и мастерства.

После масштабной критики со стороны игроков и руководителей клубов было проведено экстренное заседание совета директоров федерации, на котором Кордейро сообщил о своём решении уйти в отставку.

Обладательница «Золотого мяча» 2019 года, американка Меган Рапино неоднократно призывала уравнять зарплаты мужчин и женщин в футболе.