Глава Федерации футбола США ушёл в отставку после своих слов о футболистках

Президент Федерации футбола США Карлос Кордейро покинул свой пост в связи со скандалом о дискриминации по половому признаку.
В обсуждении вопроса о равной оплате труда мужчин и женщин в футболе Кордейро заявил, что футболистки не могут получать такую же зарплату, потому что их работа требует меньше усилий и мастерства.
После масштабной критики со стороны игроков и руководителей клубов было проведено экстренное заседание совета директоров федерации, на котором Кордейро сообщил о своём решении уйти в отставку.
Обладательница «Золотого мяча» 2019 года, американка Меган Рапино неоднократно призывала уравнять зарплаты мужчин и женщин в футболе.
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Я с Тюмени: родился и тут проживаю. В Украине был только в гостях до плешивого вторжения.
"...слово штаты с большой буквы пишите..."
Это как-то зашкварно в духовных скрепах?
"...очередная дурость в борьбе за что то..."
В чём дурость-то? Они так воспитаны и делают что хотят. Благо закон им это позволяет!
"...о какой не справедливости речь то?.."
Феминистки почувствовали, что их права ущемляются занижением зарплаты за аналогичный труд. Вот и начали возмущаться! Что в этом "дурного"? Имеют право возражать и выражать демонстративно своё несогласие. Они проявляют хоть какие-то гражданские позиции, нежели рабское население РФ: если сказали отнестись с понимаем, то обязаны отнестись с пониманием.
"...ещё там мужики на мужиках женятся или замуж выходят..."
А ещё Солнце светит и Земля вертится. К чему эта пустота? Хотят — пусть выходят, не нравится — не интересуйся, не смотри и не читай!
Я с Тюмени: родился и тут проживаю. В Украине был только в гостях до плешивого вторжения.
"...слово штаты с большой буквы пишите..."
Это как-то зашкварно в духовных скрепах?
"...очередная дурость в борьбе за что то..."
В чём дурость-то? Они так воспитаны и делают что хотят. Благо закон им это позволяет!
"...о какой не справедливости речь то?.."
Феминистки почувствовали, что их права ущемляются занижением зарплаты за аналогичный труд. Вот и начали возмущаться! Что в этом "дурного"? Имеют право возражать и выражать демонстративно своё несогласие. Они проявляют хоть какие-то гражданские позиции, нежели рабское население РФ: если сказали отнестись с понимаем, то обязаны отнестись с пониманием.
"...ещё там мужики на мужиках женятся или замуж выходят..."
А ещё Солнце светит и Земля вертится. К чему эта пустота? Хотят — пусть выходят, не нравится — не интересуйся, не смотри и не читай!
О какой не справедливости речь то? То, что мужской футбол, как и в любом спорте мужчины сильнее женщин? Сравни результаты. Кстати в штатах любят считать деньги и там не будут переплачивать больше предложенного спроса.
Ну а если кому то не нравится как вы выражаетесь "скрепной смехдержавы", так езжайте к ним и там живите. Хотя не удивлюсь, что вы с украины, слово штаты с большой буквы пишите.
О какой не справедливости речь то? То, что мужской футбол, как и в любом спорте мужчины сильнее женщин? Сравни результаты. Кстати в штатах любят считать деньги и там не будут переплачивать больше предложенного спроса.
Ну а если кому то не нравится как вы выражаетесь "скрепной смехдержавы", так езжайте к ним и там живите. Хотя не удивлюсь, что вы с украины, слово штаты с большой буквы пишите.
Думаю хозяин клуба, совет директоров вправе сами решать сколько кому платить.
Очередная дурость в борьбе за что то..... срочно надо девочку дауна Грету Тунберг подключать....
Думаю хозяин клуба, совет директоров вправе сами решать сколько кому платить.
Очередная дурость в борьбе за что то..... срочно надо девочку дауна Грету Тунберг подключать....