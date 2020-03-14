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Глава Федерации футбола США ушёл в отставку после своих слов о футболистках

сегодня, 06:58

Президент Федерации футбола США Карлос Кордейро покинул свой пост в связи со скандалом о дискриминации по половому признаку.

В обсуждении вопроса о равной оплате труда мужчин и женщин в футболе Кордейро заявил, что футболистки не могут получать такую же зарплату, потому что их работа требует меньше усилий и мастерства.

После масштабной критики со стороны игроков и руководителей клубов было проведено экстренное заседание совета директоров федерации, на котором Кордейро сообщил о своём решении уйти в отставку.

Обладательница «Золотого мяча» 2019 года, американка Меган Рапино неоднократно призывала уравнять зарплаты мужчин и женщин в футболе.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил galem72
сегодня в 14:25
Так ты уж определись, ты или вы? )) Я с Тюмени: родился и тут проживаю. В Украине был только в гостях до плешивого вторжения. "...слово штаты с большой буквы пишите..." Это как-то зашкварно в духовных скрепах? "...очередная дурость в борьбе за что то..." В чём дурость-то? Они так воспитаны и делают что хотят. Благо закон им это позволяет! "...о какой не справедливости речь то?.." Феминистки почувствовали, что их права ущемляются занижением зарплаты за аналогичный труд. Вот и начали возмущаться! Что в этом "дурного"? Имеют право возражать и выражать демонстративно своё несогласие. Они проявляют хоть какие-то гражданские позиции, нежели рабское население РФ: если сказали отнестись с понимаем, то обязаны отнестись с пониманием. "...ещё там мужики на мужиках женятся или замуж выходят..." А ещё Солнце светит и Земля вертится. К чему эта пустота? Хотят — пусть выходят, не нравится — не интересуйся, не смотри и не читай!
Тебе вообще, что надо было? Заметь это ты мне первый написал. Не нравится Россия, нравятся штаты так это твои проблемы, от меня то, что надо?
galem72
galem72 ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:36
А ещё там мужики на мужиках женятся или замуж выходят. О какой не справедливости речь то? То, что мужской футбол, как и в любом спорте мужчины сильнее женщин? Сравни результаты. Кстати в штатах любят считать деньги и там не будут переплачивать больше предложенного спроса. Ну а если кому то не нравится как вы выражаетесь "скрепной смехдержавы", так езжайте к ним и там живите. Хотя не удивлюсь, что вы с украины, слово штаты с большой буквы пишите.
Больше минусов, больше! Чувствуется сетевой героизм...

))
galem72
galem72 ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:35
А ещё там мужики на мужиках женятся или замуж выходят. О какой не справедливости речь то? То, что мужской футбол, как и в любом спорте мужчины сильнее женщин? Сравни результаты. Кстати в штатах любят считать деньги и там не будут переплачивать больше предложенного спроса. Ну а если кому то не нравится как вы выражаетесь "скрепной смехдержавы", так езжайте к ним и там живите. Хотя не удивлюсь, что вы с украины, слово штаты с большой буквы пишите.
Так ты уж определись, ты или вы? ))

Я с Тюмени: родился и тут проживаю. В Украине был только в гостях до плешивого вторжения.

"...слово штаты с большой буквы пишите..."

Это как-то зашкварно в духовных скрепах?

"...очередная дурость в борьбе за что то..."

В чём дурость-то? Они так воспитаны и делают что хотят. Благо закон им это позволяет!

"...о какой не справедливости речь то?.."

Феминистки почувствовали, что их права ущемляются занижением зарплаты за аналогичный труд. Вот и начали возмущаться! Что в этом "дурного"? Имеют право возражать и выражать демонстративно своё несогласие. Они проявляют хоть какие-то гражданские позиции, нежели рабское население РФ: если сказали отнестись с понимаем, то обязаны отнестись с пониманием.

"...ещё там мужики на мужиках женятся или замуж выходят..."

А ещё Солнце светит и Земля вертится. К чему эта пустота? Хотят — пусть выходят, не нравится — не интересуйся, не смотри и не читай!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:27
Тупой феменизм. Мужик все правельно сказал но его за правду по перли. С какого перепуга бабам платить на равне с мужским футболом? У них что столько же много зрителей и фанатов?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил galem72
сегодня в 12:53
В Штатах народная огласка, волнения и профсоюзы имеют огромный вес в обществе. И если народ чувствует там какую-то несправедливость, то они выходят и требуют. В этом нет ничего "дурного" или нелепого — положено конституцией, в отличие от скрепной смехдержавы.
А ещё там мужики на мужиках женятся или замуж выходят.
О какой не справедливости речь то? То, что мужской футбол, как и в любом спорте мужчины сильнее женщин? Сравни результаты. Кстати в штатах любят считать деньги и там не будут переплачивать больше предложенного спроса.
Ну а если кому то не нравится как вы выражаетесь "скрепной смехдержавы", так езжайте к ним и там живите. Хотя не удивлюсь, что вы с украины, слово штаты с большой буквы пишите.
galem72
galem72 ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:47
А что в американском футболе (соккере) клубы государственные и им государство начисляет зарплаты? Думаю хозяин клуба, совет директоров вправе сами решать сколько кому платить. Очередная дурость в борьбе за что то..... срочно надо девочку дауна Грету Тунберг подключать....
В Штатах народная огласка, волнения и профсоюзы имеют огромный вес в обществе. И если народ чувствует там какую-то несправедливость, то они выходят и требуют. В этом нет ничего "дурного" или нелепого — положено конституцией, в отличие от скрепной смехдержавы.
galem72
galem72 ответил Октябрь 1917
сегодня в 11:44
Американская дурь...
Российская-то дурь "умнее", правда?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:43
А что в американском футболе (соккере) клубы государственные и им государство начисляет зарплаты?
Думаю хозяин клуба, совет директоров вправе сами решать сколько кому платить.
Очередная дурость в борьбе за что то..... срочно надо девочку дауна Грету Тунберг подключать....
ДСА
ДСА
сегодня в 08:09
Ответил за базар.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:07
Пусть бабы пол меняют у них это модно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:02
Американская дурь...
VAN ARM
VAN ARM ответил beefs
сегодня в 07:54
интересное мнение, а на женский футбол ходит столько же зрителей сколько на мужской?
ну смотря какие девочки играть будут)))))
beefs
beefs
сегодня в 07:44
интересное мнение, а на женский футбол ходит столько же зрителей сколько на мужской?
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