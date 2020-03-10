Исправленному верить?

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вчера, 15:14

«Соккер.ру» вспоминает любимого футболиста турецкого президента.

В октябре 2018 года «отличились» не только Александр Кокорин с Павлом Мамаевым. В скверную историю угодил турецкий полузащитник Арда Туран. Который тоже едва не оказался за решёткой. Турок отделался условным сроком, хотя мог загреметь лет на десять.

Александр и Павел понесли наказание и вернулись на поле. Кокорин уже забивает за «Сочи», а Мамаев — за «Ростов». Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Арда Туран тоже взялся за ум. Но в настоящее время находится не у дел. Арендное соглашение с «Башакшехиром» расторгнуто. Сам 33-летний футболист принадлежит ещё «Барселоне», однако чемпионы Испании про него, похоже, забыли. В заявке «сине-гранатовых» Арды нет.

Арда Туран — едва ли не самый талантливый турецкий футболист XXI века. Он превосходно играл за «Галатасарай» и сборную Турции, был самым дорогим игроком страны, когда его купил «Атлетико». Его имя носит улица в Стамбуле. Быстрый, превосходно владеющий мячом, обладающий диспетчерскими способностями. «У этого парня очень умная голова», — говорил Георге Хаджи, сделавший Турана игроком основы. Не знаю, есть ли в турецком языке аналог нашей пословицы «умная голова, да дураку досталась», но для Арды Турана её бы стоило придумать.

В молодости Арда попадал в разные истории, в которых не было его вины. Например, в матча «Галатасарая» с «Беюкшехиром» (ныне «Башакшехир») с 21-летним парнем случился сердечный приступ. Хорошо, что врачи оказали грамотную помощь. Через год Арда стал единственным турецким футболистом, подхватившим свиной грипп. Потом он угодил в аварию. К счастью, обошлось без серьёзных травм, но своим видом он ещё долго напоминал Шарапова после задержания Фокса. Опять же, в этих происшествиях вины самого Арды не было. Но с возрастом он стал всё чаще и чаще находить приключения на свою умную голову. Сказался его разрыв с актрисой Синем Кобал. Девушка нашла своё счастье с коллегой, а Арда искал утешения в барах и ночных клубах.

Ещё этот переход из «Атлетико» в «Барселону». Клубы долго торговались, всё же турок был одним из ведущих игроков мадридского клуба. Но «матрасники» раскрутили каталонцев на 34 миллиона евро. При этом переход не вписался в трансферное окно, и полузащитнику пришлось пропустить весь первый круг. Подобное бездействие не располагало к соблюдению спортивного режима. За время простоя Арда не только отпустил длинную бороду, но и набрал несколько килограммов лишнего веса.

Не сложился у Турана роман с «Барселоной». Были яркие матчи, даже хет-трик в ворота «Боруссии» в Лиге чемпионов, но по большому счёту турок оказался не нужен. Но в сборную Арда Туран вызывался регулярно. И не только за былые заслуги. Всё же игрок он классный. А ещё Арда — любимый футболист Реджепа Тайипа Эрдогана. И хотя президент Турции болельщик «Фенербахче», а Туран был символом «Джим-Бом», клубные разногласия не мешали их взаимной симпатии. На выборах Арда активно агитировал за Эрдогана, а тот не скупился на комплименты в адрес действительно очень талантливого футболиста.

Но в 2017 году тренер Фатих Терим выгнал Арду из сборной. Последней каплей стала драка с журналистом Билялем Меше прямо на борту самолёта. Биляль обвинил полузащитника в рвачестве при делении премиальных. Тот обиделся, усмотрел в публикации заказ президента турецкой федерации футбола, который в отличии от главы государства терпеть не может Турана, и дал волю сначала словам, а потом и кулакам. Чтобы сгладить скандал, Арда потом заявил, что добровольно покинул национальную команду.

Фатих Терим вскоре возглавил «Галатасарай». Арда же захотел вернуться в «Джим-Бом», ибо новый тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде вообще не видел турка в составе. Но и в родном клубе легенде не были рады. Фатих Терим был сыт по горло выходками Арды в сборной. «Звонок другу» частично исправил ситуацию. Турана приняли в «Башакшехире», который во многом раскрутился благодаря первому лицу государства. Забавная ситуация. Эрдоган болеет за «Фенербахче», покровительствует «Башакшехиру», даровал своё имя стадиону «Касым-Паши», а любимый футболист президента — легенда «Галатасарая». Но молодой стамбульский клуб принял в свои ряды ещё не совсем старого игрока.

Особого удовольствия от игры за «Башакшехир» Арда не получал. Может, душа не лежала к новоделу, может быть, вспоминал сердечный приступ, приключившийся в игре именно против этого клуба. Зато наметились перемены в личной жизни. Арда встретил свою любовь — модель Аслихан Доган, дочь одного большого бизнесмена и не менее большого друга президента. Туран остепенился, сбросил вес, укоротил бороду. В марте Арда и Аслихан стали мужем и женой. Среди гостей на свадьбе был и Реджеп Тайип Эрдоган.

Жених вёл себя хорошо. Правда, через пару дней набил физиономию и расколотил камеру одному из папарацци. Но это мелочи. Однако потом Арду снова потянуло на приключения. Сначала возмутился решением судьи, поскупившегося на пенальти. Вспомнил самыми непечатными словами родственников арбитра, а потом пустил в ход кулаки. За что получил 16 матчей дисквалификации — рекорд турецкого футбола. Но главный залёт случился в октябре, через несколько дней после похождений двух наших футболистов. Арда отбыл дисквалификацию и вышел на поле. Вот и решил отметить это дело. В одном из ночных клубов Стамбула Туран стал приставить к другой модели — Ёзлем Шахын. Та пыталась деликатно отбиться от навязчивого ухажёра. Не получилось. Пришлось позвать на помощь мужа, популярного в Турции певца Беркая Шахына. Но вскоре самому Беркаю пришлось оказывать помощь, причём медицинскую. Арда мощным ударом сломал нос певцу. Приехали полиция и скорая. Футболиста, которого дома ждала беременная жена, отпустили. Но он поехал в больницу к Беркаю извиняться. Вытащил пистолет, совал его пострадавшему с криками «убей меня недостойного». Беркай вовсе не собирался брать грех на душу, тогда Арда выстрелил сам. Сначала в тумбочку. Выстрелить в себя не успел. «Тут примчались санитары и зафиксировали нас».

Скандал был грандиозным. Согласитесь, Арда зашёл дальше Кокорина с Мамаевым. Согласно турецким законам ему светил реальный срок лет так на восемь. Но суд учёл позднюю беременность супруги и былые заслуги Арды. А также его участие в благотворительных акциях. Арда, как Александр с Павлом, тоже не жалел денег на разные полезные дела. Наверное, суд не забыл, чьим любимым футболистом является Туран, кто был гостем на его свадьбе. Два с половиной года условно. Если нечто подобное повторится, то Арду уже никто не спасёт.

Он действительно изменился. Стал серьёзным, бросил пить. Души не чает в жене и маленьком сыне Хамзе. Принёс извинения всем, кого когда-то обидел. Даже журналисту из самолёта. Не жалеет денег на добрые дела. В ноябре прошлого года, перед матчем «Галатасарай» — «Башакшехир», Арда Туран подошёл к Фатиху Териму, преклонил колено и поцеловал руку. И мудрый тренер простил некогда ведущего игрока. Публика, собравшаяся на «Тюрк Телеком» (домашней арене «Джим-Бом») приветствовала своего бывшего футболиста. «Галатасарай» тот матч проиграл. Арда Туран вышел на три минуты, помог «Башакшехиру» удержать победный счёт.

Он ещё несколько раз вышел на поле в текущем сезоне, а потом расторг арендный договор. «Башакшехир» ведёт чемпионскую гонку без своего самого именитого игрока. Арда Туран отбыл в «Барселону», но там не играет. Создаётся ощущение, что Кике Сетьен забыл о существовании левого полузащитника. Может, «Джим-Бом» вспомнит. Не в этом сезоне, так в следующем.

Арде Турану недавно исполнилось тридцать три. Ещё не время уходить. Тем более что он ещё не исчерпал себя, а при правильном отношении к режиму в состоянии провести несколько лет на высоком уровне. Только бы не взялся за старое.