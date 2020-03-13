Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы

Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона.
Планируется, что розыгрыш турнира будет возобновлен в следующем месяце после паузы, связанной с эпидемией коронавируса.
Руководители нескольких клубов мотивировали возможный отказ тем, что существует риск заражения заболеванием. Также функционеры сомневаются, что все клубы смогут вернуться к матчам одновременно, если в ближайшие три недели последуют новые заражения. К тому же у 69 футболистов АПЛ истекают сроки контрактов 30 июня, это также может стать проблемой, если турнир сдвинется по срокам.
Юэн Маккенна в своём микроблоге Twitter обозначил, что против продолжения сезона выступили «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Позже это сообщение было удалено.
На момент остановки чемпионата «Тоттенхэм» занимал восьмое место, а «Вест Хэм» расположился на 16-й позиции.
Позже издание The Telegraph опубликовало информацию, что большинство клубов выступили за то, чтобы признать чемпионом «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.
Юэн Маккенна в своём микроблоге Twitter обозначил, что против продолжения сезона выступили «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Позже это сообщение было удалено.
На момент остановки чемпионата «Тоттенхэм» занимал восьмое место, а «Вест Хэм» расположился на 16-й позиции.
Позже издание The Telegraph опубликовало информацию, что большинство клубов выступили за то, чтобы признать чемпионом «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.
А я говорю например, что Сити выиграет все оставшиеся 10 матчей, а Ливерпуль 8 из своих 9 проиграет и Сити выиграет чемпионат с отрывом в 2 очка, и как ты докпжешь, что такой сценарий не мог бы случиться?
Вот только по сегодняшней таблице, даже Саутгемптон с 14 места сохраняет шансы матемаитические на Лигу Чемпионов, значит и они могут участвовать в плэй офф, следовательно исключая Ливерпуль из-за чемпионства и Сити из-за бана, как бы ты провёл плэй офф из 2 матчего противостояния при 12 командах?
А я говорю например, что Сити выиграет все оставшиеся 10 матчей, а Ливерпуль 8 из своих 9 проиграет и Сити выиграет чемпионат с отрывом в 2 очка, и как ты докпжешь, что такой сценарий не мог бы случиться?
Вот только по сегодняшней таблице, даже Саутгемптон с 14 места сохраняет шансы матемаитические на Лигу Чемпионов, значит и они могут участвовать в плэй офф, следовательно исключая Ливерпуль из-за чемпионства и Сити из-за бана, как бы ты провёл плэй офф из 2 матчего противостояния при 12 командах?
Глянь таблицу, даже Арсенал с 9 места мог бы претендовать на ЛЧ, а там еще Шеффилд, Вулвз, Тоттэнхэм , с какого такого перепугу они должны согласиться на ито по промежуточной таблице??
Или Борнмут, у которого равное количество очков, сегодня вылетел бы при таклм раскладе и не получил бы 100 лямов за прописку в АПЛ.
НО так как по значимым причинам доиграть не получится, нужно начинать всё сначала. Я за то, что если Ливерпуль считает себя достойгым чемпионства, множество команд борюющиеся за зону ЛЧ и например если Борнмут считает, что должен оставаться в Премьер Лиге, то пусть они все докажут это в новом сезоне, в равных условиях и в нормальном для человеческого организма графике
Глянь таблицу, даже Арсенал с 9 места мог бы претендовать на ЛЧ, а там еще Шеффилд, Вулвз, Тоттэнхэм , с какого такого перепугу они должны согласиться на ито по промежуточной таблице??
Или Борнмут, у которого равное количество очков, сегодня вылетел бы при таклм раскладе и не получил бы 100 лямов за прописку в АПЛ.
НО так как по значимым причинам доиграть не получится, нужно начинать всё сначала. Я за то, что если Ливерпуль считает себя достойгым чемпионства, множество команд борюющиеся за зону ЛЧ и например если Борнмут считает, что должен оставаться в Премьер Лиге, то пусть они все докажут это в новом сезоне, в равных условиях и в нормальном для человеческого организма графике
Во первых очевидно то, что до 4 апреля никто играть не будет, соответственно нужно будет в сжатые сроки сыграть оромное количество матчей, это явно не пойдёт никому на пользу, к тому же есть клубы из Манчестера и Челси, которые выступают на данныц момент сразу в 3 турнирах, им как быть, умереть от бешенных нагрузок??
Во вторых огромное количество игроков заражены и будут подвержены лечению и они банально не успеют восстановиться, следовательно клубы будут не в равных условиях.
Во первых очевидно то, что до 4 апреля никто играть не будет, соответственно нужно будет в сжатые сроки сыграть оромное количество матчей, это явно не пойдёт никому на пользу, к тому же есть клубы из Манчестера и Челси, которые выступают на данныц момент сразу в 3 турнирах, им как быть, умереть от бешенных нагрузок??
Во вторых огромное количество игроков заражены и будут подвержены лечению и они банально не успеют восстановиться, следовательно клубы будут не в равных условиях.