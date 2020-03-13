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Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы

вчера, 21:46

Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона.

Планируется, что розыгрыш турнира будет возобновлен в следующем месяце после паузы, связанной с эпидемией коронавируса.

Руководители нескольких клубов мотивировали возможный отказ тем, что существует риск заражения заболеванием. Также функционеры сомневаются, что все клубы смогут вернуться к матчам одновременно, если в ближайшие три недели последуют новые заражения. К тому же у 69 футболистов АПЛ истекают сроки контрактов 30 июня, это также может стать проблемой, если турнир сдвинется по срокам.

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ЮHBA
ЮHBA ответил Lucky luciano
сегодня в 12:05
Кабинетные титулы у твоеол ювентуса были, а это чистейший титул.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 08:50
Истерички, блин
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 08:25
Хорошо, и что тогда? Ливерпуль объявят чемпионом? Не, конечно мерсисайдцы заслужили этот титул, но давайте уж доиграем сезон до конца, хотя бы.
manutd navsegda
manutd navsegda
сегодня в 07:55
Только две команды чемпионата Англии по футболу потребовали признать текущий сезон недействительным, об этом сообщает издание The Athletic.

Юэн Маккенна в своём микроблоге Twitter обозначил, что против продолжения сезона выступили «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Позже это сообщение было удалено.

На момент остановки чемпионата «Тоттенхэм» занимал восьмое место, а «Вест Хэм» расположился на 16-й позиции.

Позже издание The Telegraph опубликовало информацию, что большинство клубов выступили за то, чтобы признать чемпионом «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.
Karkaz
Karkaz ответил Strikers188
сегодня в 07:33
Нужно обнулять результаты турнира и начинать новый сезон, это будет самым правильным решением. Во первых очевидно то, что до 4 апреля никто играть не будет, соответственно нужно будет в сжатые сроки сыграть оромное количество матчей, это явно не пойдёт никому на пользу, к тому же есть клубы из Манчестера и Челси, которые выступают на данныц момент сразу в 3 турнирах, им как быть, умереть от бешенных нагрузок?? Во вторых огромное количество игроков заражены и будут подвержены лечению и они банально не успеют восстановиться, следовательно клубы будут не в равных условиях.
А зачем в сжатые сроки играть? Целое лето впереди. Легче все турниры летние отменить и доиграть чемпионат, еврокубок и т.д.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 04:50
Бред отборный . Через 3 недели нужно продолжать играть согласно расписанию , кто болеет пусть поправляются и возвращаются !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:58
Бардак какой-то
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Strikers188
сегодня в 00:08
Это где написанно о 60 процентах? А я говорю например, что Сити выиграет все оставшиеся 10 матчей, а Ливерпуль 8 из своих 9 проиграет и Сити выиграет чемпионат с отрывом в 2 очка, и как ты докпжешь, что такой сценарий не мог бы случиться? Вот только по сегодняшней таблице, даже Саутгемптон с 14 места сохраняет шансы матемаитические на Лигу Чемпионов, значит и они могут участвовать в плэй офф, следовательно исключая Ливерпуль из-за чемпионства и Сити из-за бана, как бы ты провёл плэй офф из 2 матчего противостояния при 12 командах?
Я слышал, что в регламенте каждого соревнование есть такой пункт, что если сыграно, определенное кол-во матчей, то результаты не аннулируются. ФА еще не заявляла, что сезон АПЛ может быть не доигран.У Ливерпуля после МС,АВ, Брайтон, Бернли, а еще отложенный матч с КП и Эвертоном, ты и вправду уверен, что Ливерпуль проиграет все эти матчи?Или то что Саут выиграет все свои матчи, когда у них матч с МС? Если брать реально, то 6 команд за место в лч, и 6 команд за место в АПЛ, понятно, что ФА что-то решит, просто говорить, что аннулирование всех результатов это самое справедливое, не совсем правильно, даже если не с позиции Ливерпуля, а например Лестет Сити, кто гарантирует, что они в следующем году будут идти в топ 4, или те же Волки и Шефф Ютд, будут претендовать на попадание в лч, такие команды обычно после супер сезона имеют огромный спад, так в чью пользу аннулирование матчей справедливо?
Strikers188
Strikers188 ответил Kirill Erokhin
вчера в 23:31
Это где написанно о 60 процентах?
А я говорю например, что Сити выиграет все оставшиеся 10 матчей, а Ливерпуль 8 из своих 9 проиграет и Сити выиграет чемпионат с отрывом в 2 очка, и как ты докпжешь, что такой сценарий не мог бы случиться?
Вот только по сегодняшней таблице, даже Саутгемптон с 14 места сохраняет шансы матемаитические на Лигу Чемпионов, значит и они могут участвовать в плэй офф, следовательно исключая Ливерпуль из-за чемпионства и Сити из-за бана, как бы ты провёл плэй офф из 2 матчего противостояния при 12 командах?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Strikers188
вчера в 23:17
Да хоть 50 очков может быть отрыв, если чемпионство не оформлено, то никакого титула вручать не стоит и дело не только в Ливерпуле. Глянь таблицу, даже Арсенал с 9 места мог бы претендовать на ЛЧ, а там еще Шеффилд, Вулвз, Тоттэнхэм , с какого такого перепугу они должны согласиться на ито по промежуточной таблице?? Или Борнмут, у которого равное количество очков, сегодня вылетел бы при таклм раскладе и не получил бы 100 лямов за прописку в АПЛ. НО так как по значимым причинам доиграть не получится, нужно начинать всё сначала. Я за то, что если Ливерпуль считает себя достойгым чемпионства, множество команд борюющиеся за зону ЛЧ и например если Борнмут считает, что должен оставаться в Премьер Лиге, то пусть они все докажут это в новом сезоне, в равных условиях и в нормальном для человеческого организма графике
2 победы до титула, а следующий матч на Этихад, в случаи победы у Ливерпуля будет 85 очков, а МС даже если Ливерпуль проиграет все свои матчи, а МС выиграет будет 84 очков. Об аннулировании говорят, когда сыграно менее 60 % игр, не когда сыграно 29 матчей из 38. А насчет топ 4 и место в ПЛ я уже сказал провести плей офф, как в низших лигах проводиться, один матч дома, один на выезде, как раз все недовольные получать шанс на лч и место в ПЛ, и игр понадобиться меньше,
Wolverhampton
Wolverhampton ответил заDOOMчивый
вчера в 23:16
Тогда надо заканчивать чемпионат, согласно турнирной таблице.
Ну уж нЕт!
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 23:14
походу у ливера будет кабинетный титул
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:09
Тогда надо заканчивать чемпионат, согласно турнирной таблице.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:08
Говорят что дедколдун розового цвета запустил корону по всему миру
Strikers188
Strikers188 ответил Kirill Erokhin
вчера в 23:06
Да хоть 50 очков может быть отрыв, если чемпионство не оформлено, то никакого титула вручать не стоит и дело не только в Ливерпуле.
Глянь таблицу, даже Арсенал с 9 места мог бы претендовать на ЛЧ, а там еще Шеффилд, Вулвз, Тоттэнхэм , с какого такого перепугу они должны согласиться на ито по промежуточной таблице??
Или Борнмут, у которого равное количество очков, сегодня вылетел бы при таклм раскладе и не получил бы 100 лямов за прописку в АПЛ.
НО так как по значимым причинам доиграть не получится, нужно начинать всё сначала. Я за то, что если Ливерпуль считает себя достойгым чемпионства, множество команд борюющиеся за зону ЛЧ и например если Борнмут считает, что должен оставаться в Премьер Лиге, то пусть они все докажут это в новом сезоне, в равных условиях и в нормальном для человеческого организма графике
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 22:57
Ливерным отдать титул не проблема, они его как не крути выиграли, проблема как распределить места еврокубков и зоны вылета, тут то всё спорно
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Strikers188
вчера в 22:52
Нужно обнулять результаты турнира и начинать новый сезон, это будет самым правильным решением. Во первых очевидно то, что до 4 апреля никто играть не будет, соответственно нужно будет в сжатые сроки сыграть оромное количество матчей, это явно не пойдёт никому на пользу, к тому же есть клубы из Манчестера и Челси, которые выступают на данныц момент сразу в 3 турнирах, им как быть, умереть от бешенных нагрузок?? Во вторых огромное количество игроков заражены и будут подвержены лечению и они банально не успеют восстановиться, следовательно клубы будут не в равных условиях.
Сыграно 70% процентов игр чемпионата, какой смысл обнулять результаты, если бы был сыгран только один круг об этом можно было говорить. Ливерпуль выигрывает у МС +22 очка, и заслуживает титула, как бы фанаты Юнайтед этого не хотели, хотя конечно, Ливерпуль хотел бы выиграть титул на поле, а не так. За место в лч( 4 место) можно сыграть, что-то по типу плей офф, как и за место в ПЛ на следующий сезон. Хотя понимаю, для фанатов Юнайтед обнуление результатов единственный шанс, чтобы Ливерпуль не выиграл титул, надеюсь ФА не пойдет на это.
League1
League1
вчера в 22:42
Просто напасть какая-то для Ливерпуля. Уже вот оно, чемпионство, спустя очень много лет, почти в руках, добытое огромным трудом и потом! Осталось практически 2 матча. Но нет, снова всё под большим вопросом.
Strikers188
Strikers188
вчера в 22:40
Нужно обнулять результаты турнира и начинать новый сезон, это будет самым правильным решением.
Во первых очевидно то, что до 4 апреля никто играть не будет, соответственно нужно будет в сжатые сроки сыграть оромное количество матчей, это явно не пойдёт никому на пользу, к тому же есть клубы из Манчестера и Челси, которые выступают на данныц момент сразу в 3 турнирах, им как быть, умереть от бешенных нагрузок??
Во вторых огромное количество игроков заражены и будут подвержены лечению и они банально не успеют восстановиться, следовательно клубы будут не в равных условиях.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:15
Ливерпулю обиднее всех.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:09
все решаемо
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:09
Слов нет!
VIPded
VIPded
вчера в 22:07
Веселуха надолго.. (((
protest58us
protest58us
вчера в 21:55
Дайте Ливеру 2-3 матча, чтоб чемпионство оформили... заслужили ведь...((((
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