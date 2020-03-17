Маунт извинился перед Лэмпардом за нарушение карантина

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт извинился перед главным тренером «синих» Фрэнком Лэмпардом за нарушение карантина. Ранее игрока заметили в одном из лондонских парков, когда он играл в футбол с друзьями. Также в компании был полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. В это время игроки первой команды «Челси» должны были находиться в самоизоляции.
По данным британской прессы, после инцидента Маунт связался с Лэмпардом и принес извинения.
Напомним, что игроки «Челси» были отправлены на карантин после того, как у вингера «синих» Каллума Хадсона-Одои выявили коронавирус.