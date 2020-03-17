Маунт извинился перед Лэмпардом за нарушение карантина

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сегодня, 08:58

Полузащитник «Челси» извинился перед главным тренером «синих» за нарушение карантина. Ранее игрока заметили в одном из лондонских парков, когда он играл в футбол с друзьями. Также в компании был полузащитник «Вест Хэма» . В это время игроки первой команды «Челси» должны были находиться в самоизоляции.

По данным британской прессы, после инцидента Маунт связался с Лэмпардом и принес извинения.

Напомним, что игроки «Челси» были отправлены на карантин после того, как у вингера «синих» выявили коронавирус.

Коронавирус и футбол