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Минское «Динамо» хочет арендовать 5 футболистов московского «Динамо»

сегодня, 11:25

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что минское «Динамо» планирует арендовать пятерых футболистов российского клуба. 

Отмечается, что руководство московской команды вступило в переговоры с футболистами и их агентами, а также занимается экспертизой правовых и финансовых аспектов возможной беспрецедентной сделки. Одновременно ведутся консультации и переговоры с РФС и РПЛ, так как трансферное окно на данный момент закрыто.

Если все необходимые согласования будут получены, а здоровью футболистов гарантированно ничто не будет угрожать, сразу после завершения карантина, на период до начала рестарта российского чемпионата московские динамовцы усилят минских одноклубников.

Напомним, что чемпионат Беларуси — единственный турнир в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 

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Храневец
Храневец
сегодня в 12:37
ПОХОЖЕ ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА . ХОТЯ НЕКОТОРЫХ СТОИТ СПЛАВИТЬ !
Doping87
Doping87
сегодня в 12:37
С 1 апреля всех!
drug01
drug01
сегодня в 12:34
Можно еще добавить.....
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 12:10
А почему только 5?
Лучше 11!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:03
В советское время такая миграция была обычным делом.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:55
Первоапрельская шутка.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:55
да пусть Будет если продут..
Сегодня с 23:00 до 05:00 со спутника лазером будут замерять температуру у населения. Просьба по возможности стоять у открытого окна лбом по направлению к звёздам. в правой руке держать открытый паспорт
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:52
А БАТЭ семерых зенитовцев, включая игрочишку и Жиркова 100 пудов арендует!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 11:48
хотят разбавить отдел русскими матёрыми ментами)
ОПС
ОПС
сегодня в 11:47
Нормально
beefs
beefs
сегодня в 11:47
вы лучше завтра продублируйте эту новость, тогда поверим...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:47
сильный ход)))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:35
Хотелось бы фамилии. Просто 8+17 никто не отменял, даже с учетом того, что сейчас происходит. Хотя не мешало бы. Только личное мнение.
Антиспамм
Антиспамм
сегодня в 11:33
Неужели хочет ослабиться.
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Zenit_84
сегодня в 11:33
Динамовцы динамовцам помогают
правильно верхний товарищ намекнул!сегодня первое апреля !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:30
День-то сегодня какой, народ!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:28
Динамовцы динамовцам помогают
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