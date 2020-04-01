Минское «Динамо» хочет арендовать 5 футболистов московского «Динамо»

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сегодня, 11:25

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что минское «Динамо» планирует арендовать пятерых футболистов российского клуба.

Отмечается, что руководство московской команды вступило в переговоры с футболистами и их агентами, а также занимается экспертизой правовых и финансовых аспектов возможной беспрецедентной сделки. Одновременно ведутся консультации и переговоры с РФС и РПЛ , так как трансферное окно на данный момент закрыто.

Если все необходимые согласования будут получены, а здоровью футболистов гарантированно ничто не будет угрожать, сразу после завершения карантина, на период до начала рестарта российского чемпионата московские динамовцы усилят минских одноклубников.

Напомним, что чемпионат Беларуси — единственный турнир в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.