Минское «Динамо» хочет арендовать 5 футболистов московского «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что минское «Динамо» планирует арендовать пятерых футболистов российского клуба.
Отмечается, что руководство московской команды вступило в переговоры с футболистами и их агентами, а также занимается экспертизой правовых и финансовых аспектов возможной беспрецедентной сделки. Одновременно ведутся консультации и переговоры с РФС и РПЛ, так как трансферное окно на данный момент закрыто.
Если все необходимые согласования будут получены, а здоровью футболистов гарантированно ничто не будет угрожать, сразу после завершения карантина, на период до начала рестарта российского чемпионата московские динамовцы усилят минских одноклубников.
Напомним, что чемпионат Беларуси — единственный турнир в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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Сегодня с 23:00 до 05:00 со спутника лазером будут замерять температуру у населения. Просьба по возможности стоять у открытого окна лбом по направлению к звёздам. в правой руке держать открытый паспорт