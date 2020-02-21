«Крылья Советов» арендуют хавбека «Спартака» Глушенкова

По информации источника, полузащитник «Спартака» Максим Глушенков перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне Максим сыграл за «Спартак» в РПЛ только в одном матче. Также принял участие в матче против «Партизана» на Кубке Париматч Премьер, выйдя на замену в концовке. В ФНЛ провел в составе «Спартака-2» 8 матчей, в которых забил 5 голов.
Ранее состав «Крыльев» пополнил хавбек сборной Ирака Сафа Хади.
Думалось, он начнёт весну в основной обойме. Но Тедеско виднее.
Главное чтобы практику получил и вернулся из аренды сильнее, как Бакаев.
Думалось, он начнёт весну в основной обойме. Но Тедеско виднее.
Главное чтобы практику получил и вернулся из аренды сильнее, как Бакаев.