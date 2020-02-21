«Крылья Советов» арендуют хавбека «Спартака» Глушенкова

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сегодня, 21:23

По информации источника, полузащитник «Спартака» перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Максим сыграл за «Спартак» в РПЛ только в одном матче. Также принял участие в матче против «Партизана» на Кубке Париматч Премьер, выйдя на замену в концовке. В ФНЛ провел в составе «Спартака-2» 8 матчей, в которых забил 5 голов.

Ранее состав «Крыльев» пополнил хавбек сборной Ирака Сафа Хади.