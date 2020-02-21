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«Крылья Советов» арендуют хавбека «Спартака» Глушенкова

сегодня, 21:23

По информации источника, полузащитник «Спартака» Максим Глушенков перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Максим сыграл за «Спартак» в РПЛ только в одном матче. Также принял участие в матче против «Партизана» на Кубке Париматч Премьер, выйдя на замену в концовке. В ФНЛ провел в составе «Спартака-2» 8 матчей, в которых забил 5 голов.

Ранее состав «Крыльев» пополнил хавбек сборной Ирака Сафа Хади.

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Все комментарии
Igrov
Igrov
сегодня в 22:31
Удачи! Набирайся уверенности и сил!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 22:06
Всяко разно лучше играть, чем полировать
makkie
makkie
сегодня в 22:01
Максу удачи в аренде!
Думалось, он начнёт весну в основной обойме. Но Тедеско виднее.
Главное чтобы практику получил и вернулся из аренды сильнее, как Бакаев.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 21:45
Еще одна исчезнувшая надежда.
drug01
drug01
сегодня в 21:30
Лучше играть чем быть все время в запасе!
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