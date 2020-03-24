ЦСКА отправил Нисимуру в японский клуб

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вчера, 11:21

Нападающий ЦСКА переходит в японский клуб «Вегалта Сендай».

23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды, которая рассчитана до 1 января 2021 года.

22 марта было объявлено о досрочном уходе Нисимуры из португальского клуба «Портимоненсе», за который он выступал на правах аренды с января этого года.