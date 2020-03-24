ЦСКА отправил Нисимуру в японский клуб

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура переходит в японский клуб «Вегалта Сендай».
23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды, которая рассчитана до 1 января 2021 года.
22 марта было объявлено о досрочном уходе Нисимуры из португальского клуба «Портимоненсе», за который он выступал на правах аренды с января этого года.
Вот и соседи недавно свалили в Израиль…
Вот и соседи недавно свалили в Израиль…
Подковы на счастье прибил.
Хромаю...
Подковы на счастье прибил.
Хромаю...
Таких Такум в ФНЛ пруд-пруди, да из ПФЛ лезут)
Сколько трансферных промахов у Гинера... потерял хватку.
Таких Такум в ФНЛ пруд-пруди, да из ПФЛ лезут)
Сколько трансферных промахов у Гинера... потерял хватку.