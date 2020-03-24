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ЦСКА отправил Нисимуру в японский клуб

вчера, 11:21

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура переходит в японский клуб «Вегалта Сендай».

23-летний футболист присоединился к команде на правах аренды, которая рассчитана до 1 января 2021 года.

22 марта было объявлено о досрочном уходе Нисимуры из португальского клуба «Портимоненсе», за который он выступал на правах аренды с января этого года.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 23:11
Главное не сидеть на лавке ,а играть!
Mangur
Mangur
вчера в 15:41
Японский городовой.И послали Насимуру к маме Хакамаде.
Red blu
Red blu
вчера в 15:07
Пусть потренируется на родине.
particular
particular
вчера в 15:05, ред.
Пора уже клубу избавиться от несостоявшейся надежды, а игроку упасть где-то на контракт, вместо суеты по арендам... Пожалуй, нужна определённость...
oFANATo
oFANATo
вчера в 15:04
Верное решение отправить в аренду.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Брулин
вчера в 14:51
А разве игрок может выступать более, чем за 2 клуба в течении сезона? Или это правило касается только зоны УЕФА?
Он попросил , чтоб его отозвали и отправили домой. ЧП остановлен, а семья у него в Японии, очень переживал за семью. Армейское руководство пошло ему навстречу и быстро оформило переход.
shlomo
shlomo
вчера в 14:38
Не судьба...
Брулин
Брулин
вчера в 14:16
А разве игрок может выступать более, чем за 2 клуба в течении сезона? Или это правило касается только зоны УЕФА?
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответил 112910415
вчера в 14:12
И на старуху бывает проруха.
Mi6
Mi6
вчера в 13:50
Вот бы ещё куда ганчаренку пристроить
112910415
112910415
вчера в 13:49
ошибочный японец
Энтропия
Энтропия
вчера в 13:45
Свиньи с бомжами - братья навек!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:40
Аренда и гинер близнецы-братья ;)
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
вчера в 13:35
Главное, чтобы Витька не отправили , он наше все!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 13:21
Меньше и меньше кругом самураев
Вот и соседи недавно свалили в Израиль…
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 13:14
Сапожник к кедам моим
Подковы на счастье прибил.
Хромаю...
ОПС
ОПС
вчера в 13:14
Туда ему и дорога.
max74
max74
вчера в 12:54, ред.
Отправили обратно к японской матери ...
LOpp
LOpp
вчера в 12:35
Все бегут из тонущего корабля
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 12:15
На Родину
Костя Ивлев
Костя Ивлев
вчера в 12:10
после матча с Лудогорцем должен был сделать себе харакири
VIPded
VIPded
вчера в 12:06
Пристроили и ладно... Удачи ЦСКА!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:43
Японца в Японию. Логично.
makkie
makkie
вчера в 11:37
Играл бы да играл у себя на родине.
Таких Такум в ФНЛ пруд-пруди, да из ПФЛ лезут)
Сколько трансферных промахов у Гинера... потерял хватку.
Zimmer
Zimmer
вчера в 11:31
Всё по делу.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:31
Давно надо было.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 11:30
гинер купи коням ЗУЛУСА!
holms918
holms918
вчера в 11:27
Японец должен играть в Японии.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 11:24
Удачи Нисимуре на родине.
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