Медведев: «„Зенит“ до конца недели объявит о сокращении зарплат»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что питерский клуб скоро объявит о снижении зарплат футболистам на время паузы РПЛ , связанной с пандемией коронавируса:

У нас очень хороший прогресс, и я думаю, что завтра или, в крайнем случае, в субботу, мы об этом объявим.

Решение продлить паузу было принято исходя из анализа происходящего, ситуация с распространением коронавируса, как мы знаем, непростая. К сожалению, количество инфицированных продолжает расти, поэтому приняли такие строгие меры по самоизоляции и карантину. Ясно, что доигрывать можно будет тогда, когда пандемия пойдет на спад, и для этого количество выздоравливающих должно быть больше количества заражаемых, а количество последних должно стремиться к нулю.

Поэтому ничего другого не оставалось, кроме как продлить эту паузу, и дай бог, чтобы это было в последний раз. Что касается доигрывания, то это решение должно последовать от УЕФА , РПЛ и РФС , и только после этого можно будет говорить о возобновлении нового сезона. Мы надеемся, что он будет полноценным, поэтому надо всем и каждому на своем месте делать все, чтобы инфекция прекратила свое распространение.

Принятые меры жесткие, на самом деле их не так сложно выполнять, тем более что миллионы людей продолжают работать на своих местах, обеспечивая жизненно важные процессы. Поэтому продолжаем работать дистанционно и вместе победим.