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Б. Игнатьев: «Нужно доиграть этот сезон и перевести РПЛ на „весну-осень“»

04 апреля 2020, 07:25

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что прерванный из-за коронавируса сезон в РПЛ необходимо доиграть, а начиная со следующего вернуться к схеме «весна-осень».

Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить все места в турнирной таблице. У нас достаточно времени до конца года. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень», и новый сезон начать в марте 2021 года. Это позволит выстроить структуру в нашем футболе наподобие египетской пирамиды, в основе которой лежит деятельность ПФЛ, затем ФНЛ и РПЛ. И будем играть по той схеме, которой придерживались раньше. Мне кажется, преимуществ в этом гораздо больше.

Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба выступил против аннулирования результатов текущего розыгрыша РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 апреля в 12:04
ладно, договорились
ОПС
ОПС
04 апреля в 09:15
Все верно.
Храневец
Храневец
04 апреля в 08:46
ДАВНО ПОРА , МАЛО ТОГО , ЧТО ИГРАЕМ НА СНЕГУ . ТАК И В ЕВРО КУБКАХ ОБ ЛИСЬ .ХОТЯ СЧИТАЛИ , ЧТО ПЕРЕХОД НА ОСЕНЬ ВЕСНА УЛУЧШИТ РЕЗУЛЬТАТЫ В ЕВРОКУБКАХ . РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО , САМИ ВСЕ ВИДИТЕ !!!!!!
VIPded
VIPded
04 апреля в 08:30
Правильно сказал.
cevin cigan
cevin cigan
04 апреля в 08:23
Переходили на европейскую модель и что? Как в еврокубках обсе...сь,так и обсе..ся. В чисто футбольные месяцы в балду играем,а зимой грязь месим! Только весна - осень и пошли все на хрен!!!!!!!!
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 08:12
Конечно надо менять эту систему и переходить на весна-осень,
beefs
beefs
04 апреля в 08:03
Опять 25, сколько можно, фантазии не хватает...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
04 апреля в 07:51
Интересно.
STVA 1
STVA 1
04 апреля в 07:41
Здравая мысль...
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 07:41
всё верно . от теперешней системы толку нет
МапС
МапС
04 апреля в 07:35
Предложение не ново, но дельное. Я только ЗА.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 07:33
Было бы отлично.
КЭТиК
КЭТиК
04 апреля в 07:29
Типа сам придумал.
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