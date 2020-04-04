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Смолов: «Китайцы безответственно разлетелись по Европе и всех позаражали»

04 апреля 2020, 06:57

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов и комментатор Нобель Арустамян в прямом эфире в инстаграме поговорили о причинах пандемии коронавируса.

Смолов:

По поводу Китая у меня неоднозначное впечатление. С одной стороны, впечатляет, как они справились с этой ситуацией: достаточно быстро относительно того, что сейчас происходит в Европе, и относительно количества жителей. А с другой стороны, когда у них это всё началось, они очень безответственно разлетелись по Европе и всех позаражали.

Арустамян:

100 процентов, я с тобой согласен. Если это действительно такая история, которая началась с китайского рынка, после того как чувак съел летучую мышь, и китайцы это поняли… Ну закройте вы границы на 1-2 месяца!

Смолов:

Тем более у них с их политическим режимом реально бы никто не ослушался. А они, как мне кажется, сделали это очень поздно. И к сожалению, пострадала Европа. Из-за того, что в тех же Испании и Италии очень много пожилых людей, происходит такое большое количество смертей.

Арустамян:

Последний раз я был в Италии в январе — в Риме. Летел в Доху на Кубок Матч Премьер. Я был просто в шоке, насколько много было китайцев в римском аэропорту: пересадки, прилетают, улетают… Тогда эта тема с коронавирусом ещё не была настолько популярна, но где-то в Китае это всё уже было. И я понимал: если это реально такой вирус, который быстро распространяется, они его привезли буквально за месяц.

Смолов:

100 процентов. И учитывая, насколько китайцы заточены на бизнес, я понимал, что в Италии точно будет плохая ситуация: из-за того, что все эти фабрики по производству вещей и пошиву одежды полностью на них, и они будут контактировать с людьми.

В ходе беседы Арустамян также рассказал о том, как футболисты «Ювентуса» восторгались игрой полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

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Все комментарии
4RT
4RT
04 апреля в 17:01
Разговорился контрацептив
NOVA
NOVA
04 апреля в 13:40
а так сами виноваты и китаез пускали и сами ездили по всюду!!
NOVA
NOVA
04 апреля в 13:39
на 39 их за это!! а вообще надо было сразу всем странам по закрывать границы и не пускать китаез!!
cska1948
cska1948
04 апреля в 13:11
Смолов: «Китайцы безответственно разлетелись по Европе и всех позаражали»
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А наши туристы поступили ОЧЕНЬ ответственно! Разлетелись по всему миру и привезли эту заразу в Россию!
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
04 апреля в 12:47
Демагог.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил Caniggia
04 апреля в 11:37, ред.
Эксперты хреновы! Никто до сих пор не может определить происхождение этого вируса и как он передаётся, а великие медики Шнобель и Ельцин раскрыли, наконец, миру глаза!
Ельцин - это Смолов? Ахахахаха
Санчо Панса
Санчо Панса
04 апреля в 11:37
Верно сказал, Федя! Из-за этого ты и многие граждане России до сих пор вынуждены быть за границей. Надеюсь, это все временно, как и сама коронавирусная инфекция....
Red blu
Red blu
04 апреля в 11:37
Голословные обвинения.
mortid
mortid
04 апреля в 11:17
Человек говорит о том, чего вообще не понимает :D Начитаются СМИ и несут бред, клоуны с пчелой в голове.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 апреля в 10:55
Развезли свои туристы из Китая, каждая страна сама должна контролировать и проверять своих любителей путешествовать
Caniggia
Caniggia
04 апреля в 10:48
Эксперты хреновы! Никто до сих пор не может определить происхождение этого вируса и как он передаётся, а великие медики Шнобель и Ельцин раскрыли, наконец, миру глаза!
Leha-ha50
Leha-ha50
04 апреля в 10:35
Есть на земле предостаточно рас -
Просто цветная палитра,-
Воздуха каждый вдыхает за раз
Два с половиною литра!

Если так дальше, так - полный привет -
Скоро конец нашей эры:
Эти китайцы за несколько лет
Землю лишат атмосферы!
(В.С.Высоцкий)
Alex12357
Alex12357
04 апреля в 09:17
Хоть одна толковая идея за всё время.
berda2003
berda2003
04 апреля в 09:04
главное, что сделали китайцы заразили смолова 56измом..
zsb1961
zsb1961
04 апреля в 08:24
"Знаток"
Mangur
Mangur
04 апреля в 07:29
Ещё одни эксперт.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 07:19
Там где существуют расстрелы там все ответственны.
cska minus
cska minus
04 апреля в 07:11
Ага, китайцы виноваты😂
А идиоты которые путешествовали по миру в период пандемии не виноваты? А теперь выбраться из заграницы не могут.
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 07:06
безответственно 56ов по тв показывать))))))
ДСА
ДСА
04 апреля в 06:58
Китайцы скорее ответственные.
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