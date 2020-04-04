Смолов: «Китайцы безответственно разлетелись по Европе и всех позаражали»

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов и комментатор Нобель Арустамян в прямом эфире в инстаграме поговорили о причинах пандемии коронавируса.
Смолов:
По поводу Китая у меня неоднозначное впечатление. С одной стороны, впечатляет, как они справились с этой ситуацией: достаточно быстро относительно того, что сейчас происходит в Европе, и относительно количества жителей. А с другой стороны, когда у них это всё началось, они очень безответственно разлетелись по Европе и всех позаражали.
Арустамян:
100 процентов, я с тобой согласен. Если это действительно такая история, которая началась с китайского рынка, после того как чувак съел летучую мышь, и китайцы это поняли… Ну закройте вы границы на 1-2 месяца!
Смолов:
Тем более у них с их политическим режимом реально бы никто не ослушался. А они, как мне кажется, сделали это очень поздно. И к сожалению, пострадала Европа. Из-за того, что в тех же Испании и Италии очень много пожилых людей, происходит такое большое количество смертей.
Арустамян:
Последний раз я был в Италии в январе — в Риме. Летел в Доху на Кубок Матч Премьер. Я был просто в шоке, насколько много было китайцев в римском аэропорту: пересадки, прилетают, улетают… Тогда эта тема с коронавирусом ещё не была настолько популярна, но где-то в Китае это всё уже было. И я понимал: если это реально такой вирус, который быстро распространяется, они его привезли буквально за месяц.
Смолов:
100 процентов. И учитывая, насколько китайцы заточены на бизнес, я понимал, что в Италии точно будет плохая ситуация: из-за того, что все эти фабрики по производству вещей и пошиву одежды полностью на них, и они будут контактировать с людьми.
В ходе беседы Арустамян также рассказал о том, как футболисты «Ювентуса» восторгались игрой полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
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А наши туристы поступили ОЧЕНЬ ответственно! Разлетелись по всему миру и привезли эту заразу в Россию!
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А наши туристы поступили ОЧЕНЬ ответственно! Разлетелись по всему миру и привезли эту заразу в Россию!
Просто цветная палитра,-
Воздуха каждый вдыхает за раз
Два с половиною литра!
Если так дальше, так - полный привет -
Скоро конец нашей эры:
Эти китайцы за несколько лет
Землю лишат атмосферы!
(В.С.Высоцкий)
Просто цветная палитра,-
Воздуха каждый вдыхает за раз
Два с половиною литра!
Если так дальше, так - полный привет -
Скоро конец нашей эры:
Эти китайцы за несколько лет
Землю лишат атмосферы!
(В.С.Высоцкий)
А идиоты которые путешествовали по миру в период пандемии не виноваты? А теперь выбраться из заграницы не могут.
А идиоты которые путешествовали по миру в период пандемии не виноваты? А теперь выбраться из заграницы не могут.