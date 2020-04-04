Смолов: «Китайцы безответственно разлетелись по Европе и всех позаражали»

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04 апреля 2020, 06:57

Нападающий «Сельты» и комментатор Нобель Арустамян в прямом эфире в инстаграме поговорили о причинах пандемии коронавируса.

Смолов:

По поводу Китая у меня неоднозначное впечатление. С одной стороны, впечатляет, как они справились с этой ситуацией: достаточно быстро относительно того, что сейчас происходит в Европе, и относительно количества жителей. А с другой стороны, когда у них это всё началось, они очень безответственно разлетелись по Европе и всех позаражали.

Арустамян:

100 процентов, я с тобой согласен. Если это действительно такая история, которая началась с китайского рынка, после того как чувак съел летучую мышь, и китайцы это поняли… Ну закройте вы границы на 1-2 месяца!

Смолов:

Тем более у них с их политическим режимом реально бы никто не ослушался. А они, как мне кажется, сделали это очень поздно. И к сожалению, пострадала Европа. Из-за того, что в тех же Испании и Италии очень много пожилых людей, происходит такое большое количество смертей.

Арустамян:

Последний раз я был в Италии в январе — в Риме. Летел в Доху на Кубок Матч Премьер. Я был просто в шоке, насколько много было китайцев в римском аэропорту: пересадки, прилетают, улетают… Тогда эта тема с коронавирусом ещё не была настолько популярна, но где-то в Китае это всё уже было. И я понимал: если это реально такой вирус, который быстро распространяется, они его привезли буквально за месяц.

Смолов:

100 процентов. И учитывая, насколько китайцы заточены на бизнес, я понимал, что в Италии точно будет плохая ситуация: из-за того, что все эти фабрики по производству вещей и пошиву одежды полностью на них, и они будут контактировать с людьми.

В ходе беседы Арустамян также рассказал о том, как футболисты «Ювентуса» восторгались игрой полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.