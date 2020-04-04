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«Барселона» может продать Коутиньо за 70 миллионов фунтов

04 апреля 2020, 09:38

«Барселона» может продать полузащитника Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды, за 70 миллионов фунтов стерлингов ближайшим летом, сообщает источник со ссылкой на Evening Standard.

По данным прессы, в услугах Коутиньо заинтересованы несколько клубов АПЛ. В их число входит «Челси». Сообщалось, что «синие» уже провели переговоры с представителями игрока.

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шацк
шацк
вчера в 09:14
Взенит его, там денег куры не клюют!
League1
League1 ответил Против ЦСКА
04 апреля в 17:27, ред.
Пусть Месси продадут. Он сам не уйдет из клуба. Будет морочить голову лет до сорока. Как Тотти в "Роме".
Пусть бы сидел в этой барсе, как в болоте, до конца своих дней. Плохо то, что ему без конца покупают талантливейших футболистов, а он губит их в барсе и ещё просит новых.
League1
League1
04 апреля в 17:18
Ещё один загубленный барселоной талант. Желаю ему суметь отряхнуться от барсовской грязи и снова стать топом.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 апреля в 17:17
Явно переоцененный игрок.
Youngberg
Youngberg ответил Footbolista
04 апреля в 14:10
На каждый товар найдется свой покупатель...
Найдётся, если товар хороший, цена соответствует качеству товара. На Бэйла нет покупателя, хотя его продают каждый месяц. То ли товар некачественный, то ли цена неадекватная. В случае с гольфистом и то, и другое.
Footbolista
Footbolista ответил particular
04 апреля в 11:47
Осталось теперь найти тех, кто готов столько отвалить... Когда-то его хотели купить, а теперь хотят продать...
На каждый товар найдется свой покупатель...
Zimmer
Zimmer
04 апреля в 11:12
Пусть продают.
particular
particular
04 апреля в 10:44, ред.
Осталось теперь найти тех, кто готов столько отвалить...
Когда-то его хотели купить, а теперь хотят продать...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
04 апреля в 10:01
Пусть Месси продадут.
Он сам не уйдет из клуба.
Будет морочить голову лет до сорока.
Как Тотти в "Роме".
ДАША Д
ДАША Д
04 апреля в 09:57
Деньги сейчас нужны.
drug01
drug01
04 апреля в 09:44
Надо продовать
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
04 апреля в 09:39
Цена на Коута все падает и падает
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