«Барселона» может продать Коутиньо за 70 миллионов фунтов

«Барселона» может продать полузащитника Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды, за 70 миллионов фунтов стерлингов ближайшим летом, сообщает источник со ссылкой на Evening Standard.
По данным прессы, в услугах Коутиньо заинтересованы несколько клубов АПЛ. В их число входит «Челси». Сообщалось, что «синие» уже провели переговоры с представителями игрока.
Когда-то его хотели купить, а теперь хотят продать...
Когда-то его хотели купить, а теперь хотят продать...
Он сам не уйдет из клуба.
Будет морочить голову лет до сорока.
Как Тотти в "Роме".
Он сам не уйдет из клуба.
Будет морочить голову лет до сорока.
Как Тотти в "Роме".