Каррагер прокомментировал возможный уход Кейна из «Тоттенхэма»

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04 апреля 2020, 14:38

Бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что форварду «Тоттенхэма» будет непросто перейти в топ-клуб, если он не покинет лондонский коллектив в ближайшее время, сообщает источник со ссылкой на Telegraph.

Кейну исполнится 27 лет в июле. Мы понятия не имеем, когда откроется следующее трансферное окно или когда начнется следующий сезон. Если Кейн вскоре не уйдет [из «Тоттенхэма»], ситуация станет сложнее для него. Когда игрокам исполняется 28 лет, подход клубов существенно меняется. Клубы видят, что игроку скоро исполнится 30, понимают, что у него не будет надлежащей стоимости при перепродаже, и упираются, когда нужно приобрести его по высокой цене.

Отметим, что ранее Кейн высказался о возможном уходе из «Тоттенхэма».