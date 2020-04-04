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Каррагер прокомментировал возможный уход Кейна из «Тоттенхэма»

04 апреля 2020, 14:38

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну будет непросто перейти в топ-клуб, если он не покинет лондонский коллектив в ближайшее время, сообщает источник со ссылкой на Telegraph.

Кейну исполнится 27 лет в июле. Мы понятия не имеем, когда откроется следующее трансферное окно или когда начнется следующий сезон. Если Кейн вскоре не уйдет [из «Тоттенхэма»], ситуация станет сложнее для него. Когда игрокам исполняется 28 лет, подход клубов существенно меняется. Клубы видят, что игроку скоро исполнится 30, понимают, что у него не будет надлежащей стоимости при перепродаже, и упираются, когда нужно приобрести его по высокой цене.

Отметим, что ранее Кейн высказался о возможном уходе из «Тоттенхэма».

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Все комментарии
Binger
Binger
04 апреля в 17:33
Чем быстрее, тем лучше.
Donner
Donner
04 апреля в 15:00
Верно говорит.
drug01
drug01
04 апреля в 15:00
Это будет большая потеря !!!
dimagas2
dimagas2
04 апреля в 14:51
Ну а куда ему уходить?Вариантов мало.наверно только МС если туда Поччетино возьмут тренером.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 14:48
А федун наоборот покупает всех кому за 30.
drug01
drug01
04 апреля в 14:39
Бегут!!!!
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