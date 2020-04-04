L`Equipe — о решении УЕФА доиграть сезон: «Show must go on»

Ведущее французское спортивное издание L`Equipe вышло сегодня, 4 апреля, с заголовком «Show must go on» («Шоу должно продолжаться») на первой полосе.
Таким образом, французские журналисты отреагировали на принципиальную позицию УЕФА доиграть текущий сезон, несмотря на бушующую пандемию коронавируса. Ранее на этой неделе стало известно, что УЕФА выступает за то, чтобы все национальные федерации нашли способ довести до конца чемпионаты, которые были в марте приостановлены из-за эпидемии. Сам УЕФА также твердо намерен провести решающие игры еврокубков текущего сезона.
По такой дурацкой логике и министерствам образования интересны только деньги, раз будут при первой возможности стараться возобновить учебный год. Или может всех кинуть, оставить на второй год школьников, студентов, наплевать на абитуриентов учившихся весь почти год?
Не ну думать же надо...
По такой дурацкой логике и министерствам образования интересны только деньги, раз будут при первой возможности стараться возобновить учебный год. Или может всех кинуть, оставить на второй год школьников, студентов, наплевать на абитуриентов учившихся весь почти год?
Не ну думать же надо...