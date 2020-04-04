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L`Equipe — о решении УЕФА доиграть сезон: «Show must go on»

04 апреля 2020, 12:57

Ведущее французское спортивное издание L`Equipe вышло сегодня, 4 апреля, с заголовком «Show must go on» («Шоу должно продолжаться») на первой полосе.

Таким образом, французские журналисты отреагировали на принципиальную позицию УЕФА доиграть текущий сезон, несмотря на бушующую пандемию коронавируса. Ранее на этой неделе стало известно, что УЕФА выступает за то, чтобы все национальные федерации нашли способ довести до конца чемпионаты, которые были в марте приостановлены из-за эпидемии. Сам УЕФА также твердо намерен провести решающие игры еврокубков текущего сезона.

L`Equipe — о решении УЕФА доиграть сезон: «Show must go on»

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cska1948
cska1948 ответил Nazi
04 апреля в 18:04, ред.
При чем тут деньги? :) УЕФА никак уж не обанкротится, даже если не доиграют ни один чемпионат. Но мне например и думаю миллионам болельщиков будет очень досадно за потерянный, недоигранный чемпионат мировых масштабов. Испортится вся связанная с футболом статистика. И с этим болельщикам придется жить ближайшие минимум 5 лет, пока все это перестанет иметь значение. По такой дурацкой логике и министерствам образования интересны только деньги, раз будут при первой возможности стараться возобновить учебный год. Или может всех кинуть, оставить на второй год школьников, студентов, наплевать на абитуриентов учившихся весь почти год? Не ну думать же надо...
УЕФА не обанкротится, но и недополучит немалые деньги если не доиграет еврокубки. Да и топ-чемпионаты недополучат серьёзные деньги. Почитайте:Шалимов: «РПЛ не должна ориентироваться на слова УЕФА о доигровке сезона» А что касается учёбы, так учиться можно и по удалёнке. А вот в футбол так не сыграешь.
Nazi
Nazi ответил cska1948
04 апреля в 15:42, ред.
Чего тут не ясно? Для УЕФА деньги гораздо важней здоровья людей!
При чем тут деньги? :) УЕФА никак уж не обанкротится, даже если не доиграют ни один чемпионат. Но мне например и думаю миллионам болельщиков будет очень досадно за потерянный, недоигранный чемпионат мировых масштабов. Испортится вся связанная с футболом статистика. И с этим болельщикам придется жить ближайшие минимум 5 лет, пока все это перестанет иметь значение.
По такой дурацкой логике и министерствам образования интересны только деньги, раз будут при первой возможности стараться возобновить учебный год. Или может всех кинуть, оставить на второй год школьников, студентов, наплевать на абитуриентов учившихся весь почти год?
Не ну думать же надо...
cska1948
cska1948 ответил mihaluch
04 апреля в 13:36
Пока ни чего ни ясно.
Чего тут не ясно? Для УЕФА деньги гораздо важней здоровья людей!
ДСА
ДСА
04 апреля в 13:25
Да!
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 13:18
Пока ни чего ни ясно.
beefs
beefs
04 апреля в 13:12
Главное бабло, а здоровье людей на следующем...
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
04 апреля в 13:07
Тему закрытия сезона как самый крайний вариант апокалипсиса.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 13:04
Будет так как скажут в УЕФА.
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 13:00
так будет
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