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Тотти рассказал об опыте работы со Спаллетти

04 апреля 2020, 13:44

Бывший итальянский футболист Франческо Тотти в интервью Sky Sport Italia рассказал об опыте работы в «Роме» с главным тренером Лучано Спаллетти.

Спаллетти приходил в «Рому» два раза. Это были два разных человека. Первый — топ-парень, который мне был как второй отец. Мы с ним проводили, кажется, почти 24 часа каждый день.

А второй уже больше слушал других людей. Не могу сказать, что он хотел навредить мне, но дела с ним действительно не заладились. Но я всегда старался не унывать и выкладываться полностью во время его второго пришествия, хоть у меня и были проблемы. 

Ранее ходили разговоры, что Спаллетти может возглавить «Милан».  

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 апреля в 14:42
Скорее по вполне очевидным причинам изменился сам Ческо и необходимость прислушиваться к каждой его глупости отпала сама собой.
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 14:25
Спаллетти только и умел что лысину морщить.
Youngberg
Youngberg
04 апреля в 14:17
в Юветус пришёл второй Спалетти, первый Спалетти остался в прошлом
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 13:53
Гена Орлов больше расскажет о Лучано чем Тотти.
ОПС
ОПС
04 апреля в 13:45, ред.
Молодец, что не унывал
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