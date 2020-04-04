Тотти рассказал об опыте работы со Спаллетти

Бывший итальянский футболист в интервью Sky Sport Italia рассказал об опыте работы в «Роме» с главным тренером .

Спаллетти приходил в «Рому» два раза. Это были два разных человека. Первый — топ-парень, который мне был как второй отец. Мы с ним проводили, кажется, почти 24 часа каждый день.

А второй уже больше слушал других людей. Не могу сказать, что он хотел навредить мне, но дела с ним действительно не заладились. Но я всегда старался не унывать и выкладываться полностью во время его второго пришествия, хоть у меня и были проблемы.