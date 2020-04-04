Шарлия: «В Турции не паникуют и многое оставляют на волю случая»

Экс-футболист ЦСКА , ныне выступающий за турецкий клуб «Касымпаша», рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Турции.

Я ошеломлён, как и другие люди. Избегаю новостей, стараюсь думать о вирусе как можно меньше. Мне кажется, что в Турции не паникуют и многое оставляют на волю случая. Поступают стандартные инструкции от клуба, но не более.

Дни кажутся одинаковыми. Я сплю как можно дольше, так что день проходит быстрее. Ем что-то, потом иду на базу клуба, чтобы тренироваться. Стараюсь проводить там много времени. Потом иду домой, провожу время с друзьями и смотрю сериалы.