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Шарлия: «В Турции не паникуют и многое оставляют на волю случая»

04 апреля 2020, 15:01

Экс-футболист ЦСКА Звонимир Шарлия, ныне выступающий за турецкий клуб «Касымпаша», рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса в Турции.

Я ошеломлён, как и другие люди. Избегаю новостей, стараюсь думать о вирусе как можно меньше. Мне кажется, что в Турции не паникуют и многое оставляют на волю случая. Поступают стандартные инструкции от клуба, но не более.

Дни кажутся одинаковыми. Я сплю как можно дольше, так что день проходит быстрее. Ем что-то, потом иду на базу клуба, чтобы тренироваться. Стараюсь проводить там много времени. Потом иду домой, провожу время с друзьями и смотрю сериалы.

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Ruslan3132
Ruslan3132
04 апреля в 20:14
так и нужно, паника до добра не доведет.
Шишанутый
Шишанутый
04 апреля в 17:51
Хоть карантине сиди квартире или где это без полезно. Не надо боятся зараженее и паники. На все воля Аллаха!
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 15:47
Всё равно надо себя беречь.
Союзник противников
Союзник противников ответил Aerobniy
04 апреля в 15:33
Правильно в Турции делают, там нет Путина.
Твои любимые помидорщики ещё месяц назад распушали хвосты,а теперь и футбол прихлопнули,и туристический сезон до ё июня.А какие герои были-чище Бацьки!!!
Aerobniy
Aerobniy
04 апреля в 15:03
Правильно в Турции делают, там нет Путина.
v4tvu_h6yru5
v4tvu_h6yru5
04 апреля в 15:01
Паниковать не надо.
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