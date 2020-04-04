Кокорин мечтает играть за «Барселону»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, за какой европейский клуб он мечтает играть.
За какой клуб в Европе хотел бы играть? Мечта — в «Барселоне».
Ранее Кокорин рассказал, до какого числа действует его аренда в «Сочи».
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, за какой европейский клуб он мечтает играть.
За какой клуб в Европе хотел бы играть? Мечта — в «Барселоне».
Ранее Кокорин рассказал, до какого числа действует его аренда в «Сочи».
без футбола околофутболье плодородит!!!
без футбола околофутболье плодородит!!!
Но он просто игрок фк Сочи и от этого ему не очень.
Но он просто игрок фк Сочи и от этого ему не очень.
Теперь сидит грустный...смс-ки шлёт "заберите меня отсюда".....мечта не работает..))
Теперь сидит грустный...смс-ки шлёт "заберите меня отсюда".....мечта не работает..))
Какая?
Иметь мечту! (Кокорин)
Какая?
Иметь мечту! (Кокорин)