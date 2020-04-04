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Кокорин мечтает играть за «Барселону»

04 апреля 2020, 19:22

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, за какой европейский клуб он мечтает играть.

За какой клуб в Европе хотел бы играть? Мечта — в  «Барселоне».

Ранее Кокорин рассказал, до какого числа действует его аренда в «Сочи».

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Храневец
Храневец
вчера в 12:15
ДОСТОЙНОЕ УСИЛЕНИЕ ДЛЯ БАРСЫ ! ВТОРОГО ТАКОГО ШАНСА ДЛЯ БАРСЫ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ БЕРИТЕ СКОРЕЙ , А ТО МОЖЕТ ТАМБОВ ПЕРЕМАНИТЬ
galem72
galem72
вчера в 10:24
Один за мадрид мечтает бегать, второй — в Барсе, третий — в Виго сбежал. Какие-то "не патриоты" собрались. ))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 08:51
Эх, мечты, мечты..Не он один этого хочет! Только вот играть в Барселоне это сродни привилегии.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:46
Мечтать не вредно, а из осуществимых
vovinho11
vovinho11
вчера в 01:05
там как раз Гризманна хотят продать
vastudio
vastudio
04 апреля в 23:23
Для этого нужно малое-грохнуть стулом по голове Зидана))
shur
shur
04 апреля в 23:16
...кому рассказал,кто подтвердит, Я когда махну соточку на Луну хочу,да
без футбола околофутболье плодородит!!!
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
04 апреля в 22:55
А Мамаев за Реал
матос
матос
04 апреля в 22:20
И далее мечтай мечтатель)
grazie100
grazie100
04 апреля в 21:57, ред.
Надо ехать в Европу, здесь самое крутое это игры со Спартаком , уровень чемпионата ниже среднего, катание круглого перед автобусом и дрязги по поводу судейству.
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 21:46
как же теперь жить то без мечты будешь??? )))))))))) начинай мечтать о китае )))))))))))))
Сп62
Сп62
04 апреля в 20:54
Шюрле мечтал сыграть за Спартак, вот и сыграл. А почему бы у Кокорина мечте не сбыться.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 апреля в 20:53
Он хотел бы жить на Манхэтенне и с Лионелем делиться секретами
Но он просто игрок фк Сочи и от этого ему не очень.
Apsny
Apsny
04 апреля в 20:45
Не хуже французского контингента будет-Дембеле и Гризманна.
LOpp
LOpp
04 апреля в 20:38
Месси: Мечтаю играть в Сочи
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 20:29
Человек не может жить без мечты.
NOVA
NOVA
04 апреля в 20:21
барсе только таких игроков и надо!!
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 20:21
Мечтать не вредно.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
04 апреля в 20:14
от Сочи до Барселоны всего лишь один шаг
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 апреля в 20:11, ред.
У Гризманна тоже была такая мечта...)))
Теперь сидит грустный...смс-ки шлёт "заберите меня отсюда".....мечта не работает..))
VIPded
VIPded
04 апреля в 20:10
В Китае бы лучше чего себе присмотрел...)))
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 20:10
Барселона:"А Кокорин это кто?"
ermak6848
ermak6848
04 апреля в 20:05
мечты сбываются только под Новый год...
alex spartakovih
alex spartakovih
04 апреля в 20:04
санек играй в россии!рано,да уже наверное поздно в европу то!там таких пруд пруди!так что ...
Caniggia
Caniggia
04 апреля в 19:59
А Зюпка уже почти в Реале!
karnager
karnager
04 апреля в 19:50
У меня есть мечта
Какая?
Иметь мечту! (Кокорин)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 апреля в 19:47
-У тебя есть мечта ? - Нет ! А у тебя ? - А у меня есть ! -И какая ? -Хочу бросить пить ! - Так возьми и брось ! Да ? А как потом без мечты-то жить ? !!! ))
cska1948
cska1948
04 апреля в 19:40
"Опять хочу в Париж!" "А ты что, там уже бывал?" "Нет, просто я уже один раз туда хотел." "Ну-ну, хоти. Хотеть не вредно!"
Трубадур
Трубадур
04 апреля в 19:38
А Кутепов мечтает играть в Милане, что с того?
ДСА
ДСА
04 апреля в 19:35
Как свободный агент, с маленькой зарплатой - вполне!
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