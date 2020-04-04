Кокорин мечтает играть за «Барселону»

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04 апреля 2020, 19:22

Нападающий «Сочи» рассказал, за какой европейский клуб он мечтает играть.

За какой клуб в Европе хотел бы играть? Мечта — в «Барселоне».

Ранее Кокорин рассказал, до какого числа действует его аренда в «Сочи».