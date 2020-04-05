Кутьин: «​Официальных бумаг, что „Луч“ снимается с ФНЛ, не приходило»

Нападающий «Луча» Александр Кутьин рассказал, что игроков команды отпустили до 30 апреля. Ранее стало известно, что «Луч» покидает профессиональный футбол.
Я сейчас дома, в Ельце. Накануне прочитал интервью нашего главного тренера Валерия Петракова, где он сообщил, что команду распустили до 30 апреля. Мне Валерий Юрьевич сказал то же самое — я передал информацию ребятам. До 30 апреля действует указ президента России о нерабочих днях — это касается всех. А что будет дальше, неизвестно.
Официальных бумаг, что «Луч» снимается с текущего первенства ФНЛ, в клуб не приходило. Нам никто не говорил, что мы не будем доигрывать нынешний сезон. У нас контракты до середины мая, поэтому будем их отрабатывать. Скажут тренироваться — будем тренироваться. Скажут играть — будем играть. Если не скажут, то придется завершить сезон досрочно, хотя этого не хотелось бы. Чтобы доиграть первенство, с футболистами надо подписывать дополнительные соглашения. У нас всего 17-18 человек в команде. Как решат в верхах. Как говорится, будет день — будет пища.