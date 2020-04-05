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Хаманн раскритиковал «Ливерпуль» за участие в государственной программе

вчера, 17:28

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн раскритиковал «красных» за участие в госпрограмме по сохранению рабочих мест, в рамках которой 80% зарплаты сотрудников на себя берет государство:

Я поражен этим решением «Ливерпуля». 80% зарплаты сотрудников будет компенсировано за счет государства. Эта программа разработана не для таких целей. Это противоречит ценностям и этике клуба.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:14
Расформировать нахрен эту колбасню.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Брулин
вчера в 19:24
Ладно Ньюкасл, Норвич, Борнмут, но Ливерпуль? Как же это убого. Ждём 41ы и защиту местных дурачков скаузеров.
Во первых: скорее не Ливерпуль, а ФСГ, они как владельцы приняли такое решение, американский менталитет, зарабатывать на всем, что можно. Во вторых: 90% фанатов Ливерпуля жестко отреагировали это решение.
juvenale
juvenale
вчера в 18:34
позор
ДСА
ДСА
вчера в 18:13
Подождем что скажет Ливерпуль.
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:10
ну тогда Хаманн может компенсировать из своего кармана, в чем проблема?
Если государство предоставляет такие возможности, в чем проблема?
Ливерпуль сотни миллионов наголов оплатил за прошедшие годы, почему им стоит отказываться от помощи государственной програмы сейчас?
ArgonS
ArgonS
вчера в 18:04
Правильно раскритиковал.
Брулин
Брулин
вчера в 17:51
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 17:39
    у владельца другие ценности
    drug01
    drug01
    вчера в 17:30
    Строго!!!
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