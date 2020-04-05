Хаманн раскритиковал «Ливерпуль» за участие в государственной программе

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн раскритиковал «красных» за участие в госпрограмме по сохранению рабочих мест, в рамках которой 80% зарплаты сотрудников на себя берет государство:
Я поражен этим решением «Ливерпуля». 80% зарплаты сотрудников будет компенсировано за счет государства. Эта программа разработана не для таких целей. Это противоречит ценностям и этике клуба.
Если государство предоставляет такие возможности, в чем проблема?
Ливерпуль сотни миллионов наголов оплатил за прошедшие годы, почему им стоит отказываться от помощи государственной програмы сейчас?
Если государство предоставляет такие возможности, в чем проблема?
Ливерпуль сотни миллионов наголов оплатил за прошедшие годы, почему им стоит отказываться от помощи государственной програмы сейчас?
Ждём 41ы и защиту местных дурачков скаузеров.
Ждём 41ы и защиту местных дурачков скаузеров.