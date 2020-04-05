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Роналду хочет вернуться в «Реал»

вчера, 19:56

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду думает о возвращении в «Реал», пишет Calciomercato.

Сообщается, что португалец испытывает ностальгию по тем временам, когда выступал на «Сантьяго Бернабеу». Поэтому 35-летний футболист был бы не прочь перебраться в Мадрид уже этим летом.

Напомним, что Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.

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Все комментарии
BarSlona
BarSlona
сегодня в 09:05
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 08:13
    Выграный Роналду 4 кубок лига чемпионов, заслуживает чтобы реал до 45 контракт написал, даже если Роналду не играет, увы Реал всегда низко издевательский поступит своими легандами, Пример Раул, Касиляс, Пепе, следующим будет Бейл который в двух финала лиги чемпионов забыл победный гол. Дальше Модрич, Кросс, Марсело. Уважаю Барселону который по жизненный контракт передлагал Легендам Хави Иньесте
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил Тага Дага
    сегодня в 07:37
    Заберите это недоразумение....Юве будет играть тот футбол которые мы привыкли. Место петуха...в кабинетном курятнике..
      beefs
      beefs
      сегодня в 07:19
      А чего уходил?
      Бот зануда
      Бот зануда
      сегодня в 00:00


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      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      вчера в 23:56
      Ему уже 35?! Нихера себе, я думал ему там 28 максимум, хера время летит.
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответил Agamaga
      вчера в 23:16
      Старуха его за 65 млн готова продать, была новость, потому что в условиях карантина ему не могут зп платить, она у него как у половины команд сериала, да и толку с него нет.
      больше киселева слушай хахаха или у тебя есть выход на паратичи и аньелли
      Lucky luciano
      Lucky luciano
      вчера в 23:15
      за сотку можно и отдать
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 23:14
      А с какой помпой уходил?!? Как восторгался своим переходом, радовался до невозможности!!!
      Недолго маялась "старушка".......!!!
      311
      311
      вчера в 22:40
      В одну реку не войти дважды!)
      рус фан
      рус фан
      вчера в 22:33
      Только функционером разве, Криштиану в Юве уже на спад пошел по стате по крайней мере.
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak
      вчера в 22:25
      Как вообще можно такой бред озвучивать? Для кого? Неужели нет больше никаких реальных новостей ?
      SuperGobb
      SuperGobb
      вчера в 22:23
      Скатертью дорога.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 22:03
      Юве не осилил купить ЗМ, Перес купит. Иначе отставание от Месси нарисовалось...
      Apsny
      Apsny
      вчера в 22:01
      Как коронавирус раздут так и эта мадейрянка тоже, принцессочка португальская.
      Apsny
      Apsny
      вчера в 21:56
      Это все 5G)).
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 21:54
      Ностальгия, как никак 9 лет отдал Реалу.
      Тага Дага
      Тага Дага
      вчера в 21:35
        Youngberg
        Youngberg
        вчера в 21:22
        староват для Реала
        Romeo 777
        Romeo 777
        вчера в 21:21
        На горбу Роналду выиграны 4 ЛЧ для Реала...но в нынешних условиях ему незачем возвращаться, да и для Реала пройденный этап.
        tj7_58na2nbm
        tj7_58na2nbm
        вчера в 21:18
        На какой должности он хочет быть в Реале, не в президенты ли метит?
        gentlewolf
        gentlewolf
        вчера в 21:15, ред.
        Реализация у Реала конечно хромает. Именно киллер и нужен. Но лет то много, и при всем уважении в Италии футбол немного медленнее.
        Альфамен
        Альфамен ответил Cimonn
        вчера в 21:07
        Вряд ли он там теперь нужен.
        Конечно не нужен....в Реале же сейчас супер бомбардир Йович играет....
        Альфамен
        Альфамен ответил Gelious
        вчера в 21:05
        Для Alex12357 ниже, у которого я почему-то в игноре: Все! Роналду уникален тем, что никого не заставляли на него играть (по большей части), а в итоге все сами стали играть на него. Потому что понимали, что он забьет. Когда как Бейл с Бензема даже в основу переставали попадать в плей офф ЛЧ. В общем, плохо это, когда в команде только один игрок по воротам наколачивать умеет.
        Этот Алекс всех кто с ним не согласен добавляет в игнор,никаких аргументов в споре обычно у него нет,просто он считает,что он прав всегда,а если не может переспорить,то добавляет в игнор.
        Agamaga
        Agamaga ответил Karkaz
        вчера в 20:55
        А какое у него положение в клубе что он не доволен?
        Старуха его за 65 млн готова продать, была новость, потому что в условиях карантина ему не могут зп платить, она у него как у половины команд сериала, да и толку с него нет.
        Nekit92
        Nekit92
        вчера в 20:43
        А че не в МЮ
        Gelious
        Gelious
        вчера в 20:43, ред.
        Для Alex12357 ниже, у которого я почему-то в игноре: Все! Роналду уникален тем, что никого не заставляли на него играть (по большей части), а в итоге все сами стали играть на него. Потому что понимали, что он забьет. Когда как Бейл с Бензема даже в основу переставали попадать в плей офф ЛЧ. В общем, плохо это, когда в команде только один игрок по воротам наколачивать умеет.
        Alex12357
        Alex12357
        вчера в 20:34
        Давай,вот только кто на тебя будет играть?
        Cimonn
        Cimonn
        вчера в 20:30
        Вряд ли он там теперь нужен.
        VAN ARM
        VAN ARM
        вчера в 20:25
        пусть играет где хочет)))
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