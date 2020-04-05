Роналду хочет вернуться в «Реал»

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вчера, 19:56

Форвард «Ювентуса» думает о возвращении в «Реал», пишет Calciomercato.

Сообщается, что португалец испытывает ностальгию по тем временам, когда выступал на «Сантьяго Бернабеу». Поэтому 35-летний футболист был бы не прочь перебраться в Мадрид уже этим летом.

Напомним, что Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.